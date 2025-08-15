36 человек в больнице: ночная авария на ЭКСПО в Японии обернулась опасным испытанием

Неожиданный вечер на Всемирной выставке в Осаке превратился для тысяч людей в ночёвку прямо на территории мероприятия. Причиной стала крупная транспортная проблема — сбой в электроснабжении, из-за которого остановилось единственное метро, ведущее к месту проведения ЭКСПО 2025.

Как всё произошло

Вечером, за полчаса до официального закрытия выставки, движение по линии Тюо было внезапно прервано. Эта ветка — единственный прямой путь к Юмэсиме, искусственному острову, где развернулась масштабная экспозиция. Остановка движения в 21:30 застала людей врасплох: около 30 тысяч посетителей оказались отрезанными от города.

Частично движение метро удалось восстановить лишь к полуночи. Но поток желающих покинуть остров был настолько велик, что администрация вынуждена была ограничить доступ к поездам. Организаторы рекомендовали гостям искать альтернативный транспорт или оставаться на территории ЭКСПО.

Ночь среди павильонов

Тем, кто решил остаться, пришлось импровизировать. Люди занимали скамейки, располагались под большой кольцевой деревянной витриной, а некоторые нашли убежище в павильонах, которые по просьбе организаторов оставили открытыми.

Особенно запомнился павильон Германии — здесь раздавали бесплатные закуски, а несколько ресторанов пустили посетителей в прохладные кондиционированные залы. В неформальной обстановке участники выставки делились впечатлениями, а кто-то даже устраивал импровизированные фотосессии среди ночных декораций.

Последствия инцидента

Утро принесло не только рассвет, но и первые тревожные отчёты медиков. В больницы Осаки доставили 36 человек в состоянии средней тяжести. Основные причины — тепловой удар и травмы, полученные в давке.