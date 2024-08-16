Эксперт Роскачества рассказала, как снизить стоимость ОСАГО

Индивидуальный расчёт и государственное ценообразование: как формируется стоимость обязательного полиса и можно ли её уменьшить

Ольга Вяльшина, руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества, рассказала изданию Iz.ru о том, что стоимость обязательного полиса рассчитывается индивидуально для каждого водителя, а ценообразование нельзя назвать гибким. Цены устанавливаются государством и не сильно отличаются в разных страховых компаниях. Однако есть несколько способов снизить стоимость страховки.

Наиболее эффективным способом считается управление без аварий. Последствия отсутствия аварий могут повлиять на скидку на страховку ОСАГО. Стоимость также зависит от таких факторов, как количество допущенных к управлению автомобилем водителей, их возраст и стаж, регион регистрации автомобиля и мощность двигателя. Продолжительность страховки также влияет на цену.

Более высокая стоимость может быть у водителей с меньшим стажем. Провинциальные города имеют меньше транспортных средств, что снижает риск ДТП, а значит, стоимость страховки в таких местах более доступная. Более мощные двигатели автомобилей также вносят свой вклад в цену полиса. Автомобили с мощностью до 50 л.с. имеют более низкий коэффициент, чем те, у которых мощность выше 150 л.с. Срок страховки также влияет на цену - короткие сроки страховки могут быть дороже, чем страхование на год.

В итоге самая доступная страховка может быть у опытного водителя с безаварийным стажем, проживающего в маленьком городе и управляющего маломощным автомобилем.

Также рекомендуется использовать агрегаторы для выбора наиболее выгодной страховки ОСАГО.

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