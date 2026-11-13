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Страховой полис ОСАГО
Страховой полис ОСАГО
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Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 13:09

ДТП прежнее, а сумма уже другая: выплаты по ОСАГО в России за десять лет резко выросли

Средняя страховая выплата по ОСАГО в России перешагнула психологическую отметку в 140 тысяч рублей. В сентябре 2026 года этот показатель достиг 142 392 рублей, что стало абсолютным максимумом за десятилетний период наблюдений. Анализ данных Российского союза автостраховщиков (РСА), представленный порталом "Лада.Онлайн", фиксирует устойчивый восходящий тренд: если в 2016 году средний чек выплаты составлял 69 016 рублей, то к концу 2025 года он поднялся до 117 599 рублей. Общий рост за десять лет составил около 70%.

Особый интерес представляет динамика 2022 года, когда система страхования столкнулась с резким изменением стоимости восстановления автомобилей. С января по декабрь того года средняя выплата подскочила с 71 379 до 91 315 рублей — прирост почти на 28% за один год. Ключевым триггером стало обновление справочников средней стоимости запчастей 19 июня 2022 года, которое привело к их подорожанию в среднем на 30,6%. Учитывая, что запчасти формируют от 60% до 70% структуры всех страховых выплат, этот административный и рыночный сдвиг определил вектор развития расходов страховщиков на годы вперед.

Разрыв между премией и выплатой

В последующие годы рост продолжился, хотя и с определенными колебаниями. В 2024 году был зафиксирован локальный пик в августе (113 744 рубля), а по итогам 2025 года средняя выплата составила 117 599 рублей, что на 17% выше показателей предыдущего года и значительно опережает официальную инфляцию Росстата (5,6%).

Однако наиболее важным показателем становится соотношение стоимости полиса и суммы фактического возмещения. За первые девять месяцев 2026 года средняя премия по годовым договорам выросла на 7,7%, в то время как средняя выплата увеличилась на 10,4%. Это означает, что стоимость восстановления автомобиля растет быстрее, чем доходы страховых компаний от продажи полисов.

Сравнение крайних точек графика подчеркивает масштаб изменений: за четыре с половиной года — с января 2022-го по сентябрь 2026-го — средний размер возмещения фактически удвоился, поднявшись с 71 тысячи до 142 тысяч рублей. Такая динамика делает даже незначительные столкновения существенно более затратными для страхового сектора, чем это было в начале десятилетия.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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