Тихо шифером шурша: почему стоимость ОСАГО изменилась так резко и что будет дальше

Резкий скачок стоимости ОСАГО за считанные дни заставил водителей в отдельных регионах пересчитать привычный бюджет на страховку. Об этом сообщают "Известия": в период с 8 по 10 декабря цены на полисы в ряде субъектов РФ выросли вплоть до 30-60%, а средняя стоимость по стране прибавила 6%. Изменения стали заметны практически сразу после обновления параметров расчета тарифа.

Где рост оказался самым заметным

По данным "Известий", подорожание коснулось не всей страны одинаково. В отдельных регионах ОСАГО за два дня прибавило сразу десятки процентов — до 30-60%. На этом фоне общероссийская динамика выглядит умереннее: средняя стоимость полиса увеличилась на 6%.

Такой разрыв подчеркивает, что речь идет не о "единой волне" повышения, а о перераспределении нагрузки между территориями. В одних регионах изменения отразились сильнее, в других — слабее. Итог для водителей зависит от того, к какой зоне относится их регион в обновленных расчетах.

Что изменилось в правилах расчета

Связь скачка цен с регулированием "Известия" объясняют решением Банка России от 9 декабря. Регулятор расширил тарифный коридор и скорректировал территориальные коэффициенты ОСАГО, что, как отмечается, позволило страховщикам точнее учитывать риски. Эксперты называют это шагом к персонализации тарифов.

"Повышение цены в "красных" регионах напрашивалось давно… Цены станут более персонализированы и учитывать реалии аварийности и убыточности как по региону, так и по персонально накопленным скидкам за безаварийность", — сказал гендиректор "Сравни" Александр Крайник.

В оценке эксперта ключевой акцент сделан на том, что изменения привязывают цену к реальным показателям по территории и к индивидуальной истории безаварийности. Это напрямую влияет на итоговую сумму, которую водитель видит в расчете полиса.

Что означают новые коэффициенты для регионов

Как уточняют "Известия", территориальные коэффициенты повысили для 28 регионов, где фиксируется высокий уровень мошенничества и убыточности, и снизили для 20 других. Речь идет о перераспределении тарифной нагрузки между территориями. Для части водителей это означает рост цены, для части — снижение.

В материале подчеркивается, что изменения направлены на устранение перекрестного субсидирования. Ранее аккуратные водители из "зеленых" зон, как отмечается, переплачивали за более рисковых в "красных". Теперь механизм должен сильнее отражать различия по регионам, из-за чего и возникла столь заметная разница в динамике стоимости ОСАГО.