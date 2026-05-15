Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:51

Стоимость ОСАГО для новичков удивила водителей: прозрачности в расчетах снова не нашли

Рост стоимости ОСАГО для начинающих водителей связан не с объективными расчетами, а с политикой страховых компаний, заявил лидер общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков. Более подробно о причинах подорожания полисов эксперт рассказал в комментарии NewsInfo.

Средняя стоимость полиса ОСАГО для начинающих водителей за год выросла на семнадцать процентов и достигла более двадцати пяти тысяч рублей, сообщило ранее издание "Известия".

Лысаков считает, что резкое повышение стоимости ОСАГО для начинающих водителей нельзя объяснять только рисками аварийности или особенностями категории автомобилистов. По его словам, главная причина заключается в действиях страховых компаний и отсутствии прозрачности в расчетах.

"Если сравнивать стоимость полисов ОСАГО в России и на постсоветских территориях, например, та же Белоруссия или Казахстан, то при прочих равных условиях, приблизительно при той же дорожной сети, при такой же ментальности водителей, стоимость полисов у наших соседей значительно дешевле, чем в России", — заявил Лысаков.

Он отметил, что страховщики, по закону, должны большую часть собранных средств возвращать автомобилистам в виде выплат. Однако, как утверждает эксперт, на практике объем выплат оказывается заметно ниже, а у компаний остается крупный денежный резерв.

"Если ориентироваться на цифры Минфина о выплатах, то процент выплат собранных денег никогда не приближался даже к семидесяти процентам. Пятьдесят пять, шестьдесят четыре, шестьдесят два, пятьдесят восемь процентов они выплачивают вместо той части, которая определена законом. Получается у них все время есть огромный запас денежной массы", — пояснил эксперт.

Лысаков также заявил, что страховые компании не раскрывают обществу полноценные расчеты, на основании которых формируются тарифы. По его мнению, решения регулятора в этой сфере чаще принимаются в пользу страховщиков, а не автовладельцев.

Эксперт добавил, что дальнейшая стоимость ОСАГО будет зависеть от того, насколько прозрачной станет система регулирования и контроля за страховыми компаниями. Сейчас, по его оценке, автомобилисты фактически не имеют достаточных механизмов защиты от роста цен на полисы.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

