Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина стоит радом со сломанной машиной
Мужчина стоит радом со сломанной машиной
© Designed by Freepik by gpointstudio is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 17:43

Забыли доехать до дилера? Готовьтесь к переплате за страховку: что придумали власти

Автовладельцы часто игнорируют отзывы о безопасности своих автомобилей. Чиновники предложили новый план, чтобы заставить водителей проходить ремонт по отзывным кампаниям, когда производитель выявляет потенциальные дефекты. Многие люди предпочитают "не тратить время" и продолжают ездить на проблемных машинах, что может привести к серьезным последствиям. В этой связи Росстандарт, автопроизводители и страховые компании работают над созданием механизма, который будет завязан на систему ОСАГО.

"Изменения в подходе к отзывным кампаниям необходимы для повышения безопасности на дорогах".

Юрист Сергей Герасимов

Инициатива чиновников

Предложенные меры предполагают, что владельцы автомобилей, которые не пройдут диагностику и ремонт, могут столкнуться с увеличением стоимости полиса ОСАГО на 10%. В то же время водители, которые следуют рекомендациям и проходят все необходимые проверки, смогут рассчитывать на более низкие тарифы. Такой подход может стимулировать автовладельцев придерживаться безопасных стандартов и вовремя получать услуги на обслуживании своего автомобиля.

Как подчеркнули эксперты, необходимо внедрить комбинированный вариант, где выгоды от соблюдения условий будут заметнее штрафов. В противном случае многие владельцы машин просто будут игнорировать попытки со стороны производителей улучшить безопасность.

Защита при неисправностях

Другой аспект предложений касается положения о запрете эксплуатации автомобилей с критическими неисправностями. Вице-президент НАС Ян Хайцеэр заявил, что сервисы должны не только "отметить" выполнение работ, но и иметь возможность документально подтвердить, что дальнейшее движение автомобиля является опасным.

По его словам, действующие нормы техрегламента уже содержат рекомендации к узлам, которые должны быть исправны, чтобы автомобиль мог выезжать на дорогу. Однако необходимо сделать требования более понятными для владельцев автомобилей, чтобы все четко знали о последствиях эксплуатации с неполадками, такими как сбои рулевого управления или проблемы с тормозной системой.

Будущее техосмотра

На фоне обсуждений восстановления обязательного техосмотра для легковых автомобилей возникли различные мнения. Сейчас осмотр проводится только для автомобилей старше четырех лет при регистрации или изменениях в конструкции. В то же время коммерческий транспорт обременен строгими требованиями.

Эксперты, такие как Александр Холодов, прогнозируют, что в первую очередь внимание будет уделено автомобилям старше семи лет. По мнению других специалистов, вероятно, акцент будет сделан не на обязательные проверки, а на ужесточение контроля за их проведением и борьбу с подделками диагностических карт.

FAQ

Что произойдет с полисом ОСАГО при игнорировании отзывов? В случае незавершения ремонтных обязательств владельцем, полис может подорожать на 10% в следующем периоде.
Каковы основные требования техрегламента для автомобилей? Автомобили с неисправностями ключевых узлов, влияющих на безопасность, не должны использоваться на дороге.
Как часто автомобилю нужно проходить техосмотр? Обязательный техосмотр требуется для автомобилей старше четырех лет или в случае регистрации.
Кто может проводить технический осмотр автомобилей? Технический осмотр могут проводить лицензированные операторы, включая аккредитованные сервисные центры.

Проверено экспертом: юрист Сергей Герасимов

Читайте также

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Готовьтесь к замене коробки: скрытые последствия безобидной поездки по лужам 30.05.2026 в 13:34

Весенние паводки превращают привычные маршруты в опасные ловушки, где даже короткая стоянка в воде может стать фатальной для узлов вашего транспорта.

Читать полностью » Новая реформа МВД: кто больше не сможет купить 30.05.2026 в 7:27

Владельцам коммерческого транспорта стоит подготовиться к серьезным изменениям, которые навсегда изменят привычный порядок проверки технического состояния машин.

Читать полностью » Ожидаемый ценник за топ-версию Sport — эта цифра заставит конкурентов понервничать 28.05.2026 в 19:34

Обновленный спортивный лифтбек готовится к выходу на рынок с серьезным техническим козырем, который может кардинально изменить расстановку сил в сегменте.

Читать полностью » Привычные алкотестеры уйдут в прошлое — новая опция авто вычислит нарушителя без слов 28.05.2026 в 15:36

Инженеры готовят технологию, способную оценить адекватность человека за рулём без лишних проверок. Умные камеры заметят то, что скрыто от глаз окружающих.

Читать полностью » Пешеходы вздохнут спокойно: потоки самокатов хотят развести по новой схеме 28.05.2026 в 14:34

Эксперт по средствам индивидуальной мобильности Денис Балакирев прокомментировал NewsInfo инициативу по созданию в регионах инфраструктуры для электросамокатов.

Читать полностью » Свежая жидкость в автомате перед продажей: почему этот щедрый жест владельца должен сильно пугать 28.05.2026 в 9:23

Покупка машины на вторичном рынке часто напоминает игру в рулетку, где даже пачка официальных документов не гарантирует исправность внутренних систем и узлов.

Читать полностью » Загляните в инструкцию перед заменой колеса — этот элементарный пункт мануала удивит даже бывалых 27.05.2026 в 17:47

Простой узел автомобиля хранит скрытые угрозы, о которых забывают даже опытные водители, доверяя случайным методам работы или сомнительным народным приемам.

Читать полностью » Секрет деда-фронтовика для запуска в мороз: утром его грузовик уезжал без единой поломки 27.05.2026 в 13:47

Исторические примеры показывают, что борьба с морозом требует понимания физики процессов, где проверенные временем методы важнее сложной современной электроники.

Читать полностью »

Новости
ПФО
Многотонные детали уже под землей: в Нижнем Новгороде готовят к запуску ключевой механизм метро
Недвижимость
Сырое внутри и горелое снаружи: забытая функция духовки навсегда изменила кулинарный процесс
Недвижимость
Студенческий быт под жестким контролем: новые нормы перевернули привычный порядок заселения
Садоводство
Хватит кормить ботву: как правильно подкормить свеклу, чтобы все силы ушли в корнеплод
ЦФО
Кошелек соседа не безграничен: Клычков нашел способ оплатить строительство набережной реки Оки
Недвижимость
Сантехник больше не нужен: как за 5 минут устранить течь, если вы никогда не держали ключ в руках
Экономика
Компании сокращают менеджеров пачками: причина оказалась не только в экономии
Технологии
Цифровой рубль доберется до кредитов: заемщикам придется проверить важную деталь заранее
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet