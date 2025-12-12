ОСАГО на грани рекордов: как мошенничество и высокие риски заставляют водителей платить больше

Резкий рост цен на ОСАГО в России в последние недели связан с увеличением аварийности и ростом числа страховых мошенничеств, особенно в отдельных регионах. Об этом в интервью с Pravda.Ru рассказал Евгений Ладушкин, руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution. Он объяснил, что изменение тарифов на полисы ОСАГО является результатом нескольких факторов, среди которых аварийность на дорогах и мошеннические схемы, такие как автоподставы и фиктивные ДТП.

Причины роста цен на ОСАГО

Согласно данным, опубликованным в издании "Известия", с 8 по 10 декабря 2025 года цены на ОСАГО в отдельных регионах России выросли на 30-60%, в то время как в среднем по стране стоимость полиса увеличилась на 6%. Ладушкин объяснил, что такие изменения цен обусловлены различиями в уровне аварийности и количестве страховых мошенничеств в разных регионах. Страховые компании корректируют тарифные коридоры в зависимости от этих факторов, чтобы компенсировать увеличенные риски.

"Такой быстрый рост цен связан с тем, что в некоторых регионах статистика по аварийности и количеству страховых мошенничеств выше, чем в других. Страховые компании меняют тарифный коридор — разницу между минимальной и максимальной ставкой, которая закрепляется за конкретным регионом", — пояснил эксперт.

Это означает, что в регионах с высокой аварийностью и мошенничеством стоимость полисов ОСАГО повышается, чтобы учесть дополнительные риски для страховых компаний.

Влияние страховых мошенничеств

Одним из факторов, влияющих на увеличение цен на ОСАГО, являются страховые мошенничества, такие как автоподставы и фиктивные ДТП. По словам Ладушкина, эти схемы основаны на ложных заявлениях о ДТП, когда аварии на самом деле не происходило, или когда ремонт автомобиля производится только формально. Страховые компании вынуждены повышать тарифы, чтобы компенсировать убытки от таких мошенничеств.

Автоэксперт отметил, что эти схемы становятся все более распространенными и затрудняют работу страховщиков, вынуждая их увеличивать стоимость полисов для компенсации дополнительных выплат, которые они вынуждены делать в случае выявления мошенничества.

Региональные различия в стоимости ремонта автомобилей

Еще одним важным фактором, который влияет на цену полиса ОСАГО, является рост расходов на ремонт автомобилей. Стоимость запчастей и нормо-часов на СТО варьируется в зависимости от региона, что напрямую отражается на размере страховых выплат. В крупных городах, таких как Санкт-Петербург, стоимость кузовного ремонта составляет от двух до трех с половиной тысяч рублей за нормо-час. Для сравнения, в регионах за Уралом эта сумма значительно ниже, что приводит к более доступным тарифам на ОСАГО в этих областях.

Ладушкин также отметил, что в регионах с более высокими затратами на восстановительные работы стоимость полиса ОСАГО также будет выше. Это связано с тем, что страховые компании обязаны учитывать стоимость ремонта при расчете возможных выплат по полису. Чем дороже ремонт, тем выше будет тариф для страхователей в этих регионах.