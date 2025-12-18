Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:55

Полисов стало больше, денег — меньше: рынок ОСАГО на Кубани пошёл против логики

Средняя цена ОСАГО на Кубани снизилась на 25% — глава РСА Уфимцев

Рынок ОСАГО в Краснодарском крае за год продемонстрировал нетипичную динамику: при резком росте числа договоров средняя стоимость полиса заметно снизилась. Такой эффект сформировался за счет изменения структуры спроса и активного распространения краткосрочных страховок. Об этом сообщает Бизнес FM Краснодар со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков.

Рост числа договоров

С середины декабря 2024 года по середину декабря 2025 года в Краснодарском крае было заключено более 2,36 млн договоров ОСАГО. Годом ранее этот показатель составлял 1,85 млн, таким образом прирост превысил 510 тыс. полисов. Озвученные данные представил глава РСА Евгений Уфимцев в ходе пресс-конференции Всероссийского союза страховщиков, которая проходит в Москве.

По его словам, столь существенное увеличение количества договоров связано не с массовым удорожанием или изменением тарифной политики, а с расширением сегмента краткосрочного страхования. Эти полисы стали особенно востребованы в профессиональной среде, прежде всего среди водителей такси.

Краткосрочные полисы и изменение структуры рынка

Именно краткосрочные договоры обеспечили основной вклад в рост количества оформленных страховок. Такой формат позволяет гибко подходить к страхованию, снижая нагрузку на водителей, которые используют автомобиль не на постоянной основе. В результате рынок получил значительный прирост по числу договоров, но без пропорционального увеличения денежных поступлений.

При росте продаж общая страховая премия по региону, напротив, сократилась. По данным РСА, за отчетный период она снизилась на 0,5 млрд рублей. Это отражает структурный сдвиг в сторону более дешевых и краткосрочных продуктов.

Снижение средней стоимости ОСАГО

На фоне этих изменений заметно уменьшился средний чек. Если год назад средняя стоимость полиса ОСАГО в Краснодарском крае составляла около 7 тыс. рублей, то к середине декабря 2025 года она снизилась до 5,3 тыс. рублей. Таким образом, падение составило почти 25%.

Эксперты связывают эту тенденцию именно с ростом доли краткосрочных договоров, которые объективно дешевле стандартных годовых полисов. При этом базовые параметры рынка ОСАГО в регионе остаются стабильными, а снижение средней цены не означает ухудшения страхового покрытия для автовладельцев.

