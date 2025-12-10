ОСАГО становится жестче: законопроект лишит особых виновников ДТП защиты страховки

Рост цен на ремонт и споры о тарифах ОСАГО снова подвели депутатов к старой идее: заставить страховщиков активнее взыскивать деньги с виновников аварий, если ДТП произошло при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщает издание "Известия". Авторы инициативы считают, что сейчас недополученные суммы фактически распределяются по всем автовладельцам через тарифы, а новый механизм должен вернуть деньги в систему и сделать ее "справедливее".

Что именно хотят изменить в ОСАГО

Законопроект подготовлен к внесению в Госдуму главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Он предлагает превратить нынешнее право страховщиков на регресс в обязанность: компания сначала выплачивает компенсацию пострадавшему, а затем предъявляет виновнику регрессивное требование и взыскивает сумму обратно. Мера касается ситуаций, которые в материале названы "отягчающими": если водитель был пьян, управлял без прав, скрылся с места ДТП и в других подобных случаях.

Сейчас регресс по ОСАГО предусмотрен законом, но страховые компании, по оценке авторов инициативы, применяют его редко. В пояснительной записке заявляется, что за 2023-2024 годы страховщики не реализовали право регресса на 5,7 млрд рублей, что составляет более 98% от общей суммы таких требований — эти данные приводятся со ссылкой на Национальную страховую информационную систему. Депутаты называют ситуацию несправедливой и связывают ее с ростом социальной напряженности.

Зачем вводят упрощенное взыскание и на что рассчитывают авторы

Одна из причин пассивности страховщиков, как следует из текста, — издержки судопроизводства. В ряде случаев стоимость и длительность разбирательств оказываются сопоставимыми с суммой самого требования, поэтому компания предпочитает "не связываться". Чтобы убрать этот барьер, законопроект предлагает использовать упрощенное приказное производство по регрессным взысканиям.

В пояснительной записке также указывается, что снятие процедурных ограничений, по информации отдельных страховщиков, может сократить сроки взыскания до 40% и повысить коэффициент взыскания до 90%. Нилов в разговоре с "Известиями" увязывает инициативу с дискуссией о тарифах и лимитах: если действующие механизмы будут работать эффективнее, то, по его логике, "не надо ничего увеличивать" в части тарифов, а можно перераспределить деньги и обсуждать повышение выплат без давления на добросовестных водителей.

Почему эксперты спорят: выгода, тарифы и роль суда

В Российском союзе автостраховщиков признают, что регресс применяют не всегда: страховщик оценивает размер выплаты и перспективы спора, а при небольших суммах расходы на дело могут быть слишком высокими. Руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов считает, что законопроект "давно назрел", но сомневается, что он реально сдержит рост тарифов: по его словам, средняя стоимость ОСАГО снижается из года в год, а средний убыток может быть как около 100 тыс. рублей, так и 5-10 тыс., из-за чего судиться бывает просто невыгодно.

Есть и альтернативный взгляд на практическую реализацию: Шкуматов считает, что вместо обязанности судиться за небольшие суммы логичнее было бы обязать страховщиков передавать "долги" специализированным организациям по взысканию. Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, напротив, отнесся к инициативе скептически: по его оценке, страховщики смогут получать деньги по регрессу и все равно лоббировать повышение тарифов, а судебная процедура важна, чтобы судьи детально разбирались в каждом инциденте. "Известия" также сообщают, что направили запросы в ЦБ и правительство, чтобы оценить перспективы поддержки законопроекта.