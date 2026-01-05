Водители в шоке от цифр: этот регион внезапно стал лидером по ОСАГО

Разброс цен на обязательное автострахование в России в 2025 году оказался заметным и во многом зависит от региона. В одних субъектах полис ОСАГО обходится автовладельцам существенно дороже среднего уровня, в других — остаётся сравнительно доступным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансового маркетплейса "Сравни".

Регионы с самыми высокими тарифами

Лидером по средней стоимости полиса ОСАГО в 2025 году стала Новосибирская область. Здесь цена страховки достигла 8 010 рублей, что оказалось самым высоким показателем по стране. Эксперты отмечают, что на формирование тарифа влияют аварийность, интенсивность движения и региональные коэффициенты.

В тройку регионов с наиболее дорогим ОСАГО также вошли Хабаровский край и Республика Северная Осетия — Алания. Средняя стоимость полиса в этих субъектах составила 7 974 рубля и 7 581 рубль соответственно, следует из данных "Сравни".

Кто ещё в верхней части рейтинга

На четвёртом месте по уровню цен расположилась Челябинская область, где средняя стоимость ОСАГО достигла 7 338 рублей. Замыкает пятёрку Республика Татарстан с показателем 7 237 рублей за полис. Эти регионы стабильно входят в зону повышенных тарифов из-за совокупности страховых рисков.

По итогам года средняя стоимость полиса ОСАГО в России составила 6 129 рублей.

Где ОСАГО стоит дешевле и что покупают чаще

Самые низкие средние цены на ОСАГО зафиксированы в Орловской области — 4 553 рубля. В число регионов с наиболее доступными полисами также вошли Псковская (4 620 рублей), Брянская (4 669 рублей) и Белгородская области (4 670 рублей), а также Забайкальский край (4 729 рублей).

По данным маркетплейса, в 2025 году чаще всего страховали автомобили Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, Toyota Corolla и ВАЗ-2190 "Лада Гранта". Средний возраст владельца автомобиля составил 45 лет, а средний возраст застрахованной машины — 19 лет.