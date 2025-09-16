Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
осаго
осаго
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:50

Как снизить цену на ОСАГО на 50%: 7 секретов, о которых не расскажут в страховой компании

Автоюрист назвал 7 способов снизить стоимость ОСАГО

Каждый российский водитель обязан оформлять ОСАГО, и с каждым годом вопрос стоимости полиса становится все более актуальным. Несмотря на то что страховка считается важной для защиты в случае ДТП, многие стремятся снизить её стоимость, не нарушая закон. Почему же цена полиса может сильно различаться, и какие способы существуют для того, чтобы сэкономить?

Как рассчитывается стоимость ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО состоит из базового тарифа, установленного законом, и ряда коэффициентов. Основным фактором, который влияет на цену, является набор параметров, включая стаж и возраст водителя, мощность двигателя автомобиля, а также регион регистрации и даже сезонность. Например, для новичков с минимальным стажем стоимость полиса будет значительно выше, чем для опытных водителей. Также на цену влияют такие факторы, как количество вписанных в полис лиц и история безаварийного вождения.

Базовый тариф на ОСАГО варьируется от 1646 до 7535 рублей, но это лишь стартовая сумма. Все остальные коэффициенты могут как повышать, так и снижать итоговую стоимость.

Как сэкономить на ОСАГО — 7 способов

  1. Выбор автомобиля с низким коэффициентом мощности
    Мощность двигателя напрямую влияет на стоимость ОСАГО. Автомобили с меньшей мощностью имеют более низкие тарифы. Поэтому покупка или аренда автомобиля с менее мощным двигателем может помочь сэкономить значительную сумму на страховке.

  2. Учет региона регистрации автомобиля
    Страховка для владельцев автомобилей, зарегистрированных в крупных городах, например, Москве или Санкт-Петербурге, стоит дороже. В то же время жители менее густонаселенных регионов могут рассчитывать на более низкие тарифы. Если есть возможность зарегистрировать автомобиль в другом регионе, это поможет сэкономить.

  3. Период без аварий
    Если за определенный срок вы не попадали в ДТП, то стоимость ОСАГО может существенно снизиться благодаря бонусу за безаварийную езду. История вождения без происшествий является одним из важнейших факторов для получения скидки на полис.

  4. Возраст и стаж водителя
    Молодые водители, а также те, у кого стаж вождения менее трех лет, как правило, платят за ОСАГО больше. Чтобы уменьшить стоимость, можно повысить свой водительский стаж и показать страховой компании наличие опыта вождения.

  5. Возможность уменьшить количество вписанных лиц в полис
    Сколько людей вписано в страховку, столько дополнительных коэффициентов применяется. Если вы не планируете делиться автомобилем с другими водителями, то лучше оформить полис только на себя, тем самым снизив цену.

  6. Выбор страховщика
    Разные компании могут предложить разные цены на ОСАГО. Поэтому важно изучить рынок и выбрать оптимальное предложение. Стоимость страховки может различаться в зависимости от страховой компании, и в некоторых случаях можно найти значительно более выгодные условия.

  7. Период времени, на который оформляется ОСАГО
    Важно помнить, что страховка на срок менее одного года может стоить дороже в расчете на месяц. Поэтому, если это возможно, лучше сразу оформить полис на год, чтобы сэкономить на небольших платежах.

Сравнение стоимости ОСАГО для разных водителей

Параметр Без стажа (20 лет) 3 года стажа (25 лет) 5 лет стажа (35 лет)
Автомобиль Lada Granta 19 000 рублей 30 000 рублей 25 000 рублей
Мощность двигателя 90 л. с. 90 л. с. 90 л. с.
Местоположение Москва Москва Москва

FAQ — Ответы на популярные вопросы

Как выбрать страховую компанию для ОСАГО?
При выборе компании обращайте внимание на её репутацию, отзывы клиентов и сравнительные тарифы.

Сколько стоит ОСАГО для автомобиля с мощностью до 100 л. с.?
Стоимость полиса будет зависеть от вашего стажа и региона, но в среднем составляет около 15 000 — 25 000 рублей для водителей с минимальным стажем.

Можно ли оформить ОСАГО через интернет?
Да, многие компании предоставляют возможность оформления полиса онлайн, что позволяет сэкономить время и иногда даже деньги.

Мифы и правда об ОСАГО

Миф: Оформление ОСАГО на год невыгодно.
Правда: Полис на год часто выходит дешевле, чем оформление страховки на несколько месяцев.

Миф: Страховка для молодых водителей всегда очень дорогая.
Правда: Да, но если молодой водитель не имеет аварий, то скидка за безаварийное вождение значительно снижает цену полиса.

Три интересных факта

  1. Стоимость ОСАГО может значительно варьироваться в зависимости от региона проживания.

  2. Новые водители могут уменьшить стоимость страховки, если проедут несколько лет без аварий.

  3. Покупка машины с более низкой мощностью двигателя может существенно снизить стоимость полиса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автостат: средняя цена подержанного авто в России в августе достигла 1,43 млн рублей сегодня в 10:16

Миллион и немного сверху: какие подержанные авто стали золотой серединой для россиян

В августе 2025 года средняя цена подержанного авто в России составила 1,43 млн рублей. Самыми популярными моделями стали Kia Rio, Hyundai Solaris и Chery Tiggo.

Читать полностью » Житнухин сообщил о слабых местах трансмиссий Geely Coolray, Chery Tiggo 8 и Great Wall Wingle 6 сегодня в 11:16

Рывки, толчки и ошибки электроники: к чему готовиться покупателю китайского кроссовера

У подержанных китайских авто с «роботом» чаще всего выходят из строя коробки Great Wall Wingle 6, Geely Coolray и Chery Tiggo 8 — ресурс до 200 тыс. км.

Читать полностью » Forbes: число автосалонов в России с начала 2025 года сократилось на 9% сегодня в 12:32

Китайцы пришли громко, а ушли быстро: какие бренды потеряли Россию за год

В России с января по сентябрь 2025 года число автосалонов сократилось на 9%. Больше всего пострадал Ростов-на-Дону, а контракты расторгают даже с китайскими брендами.

Читать полностью » Автостат: индийские машины требуют адаптации к морозам и дорогам России сегодня в 13:17

Индийские авто мечтают о России, но застряли на границе климата и руля

Индийские автомобили с правым рулём и слабой адаптацией к морозам сталкиваются с барьерами на российском рынке — эксперты сомневаются в их конкурентоспособности.

Читать полностью » Число угонов автомобилей в Москве снизилось на 20% за семь месяцев 2025 года — Дептранс сегодня в 4:29

Угонять стало невыгодно: как камеры обесценили преступный бизнес

Угоны машин в Москве продолжают стремительно снижаться. Какие технологии сделали этот результат возможным и почему цифры за 13 лет впечатляют?

Читать полностью » Эксперт Ладушкин предупредил о штрафах от 5 до 15 тыс. рублей за езду с АТ-правами на механике 17.09.2025 в 10:18

Почему права на "автомат" ограничивают свободу: разбор подводных камней

Водителям с правами на «автомат» грозят штрафы до 15 тыс. рублей за езду на «механике». Эксперты напоминают: отметка АТ серьёзно ограничивает права.

Читать полностью » ЦОДД: камеры в Москве могут проверять наличие ОСАГО, решение за МВД сегодня в 3:17

Штрафы из воздуха: почему водители боятся новых камер больше, чем инспекторов

Система автоматической фиксации водителей без ОСАГО обсуждается уже несколько месяцев, но эксперты спорят о сроках её запуска и готовности инфраструктуры.

Читать полностью » Chery, Haval и другие лидируют в сегменте автомобилей с РКП сегодня в 3:11

Экономия топлива и плавность переключений: как РКП делает автомобили лучше

Спрос на автомобили с роботизированными коробками передач растет, превращая эту технологию в стандарт рынка. Узнайте, что стоит за этим трендом.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Жители Кенсингтона подали жалобу на модный показ Burberry, который пройдет рядом с домом Кейт Миддлтон и принца Уильяма
ПФО

Суд приговорил жительницу Кировской области к условному сроку за поддельные документы о родах
Технологии

Nvidia назвала обновление GeForce NOW крупнейшим в истории облачного гейминга
Авто и мото

Автоэксперты рассказали, как подготовить машину к дальним поездкам осенью
Садоводство

Садоводы предупредили, что сжигание опавших листьев выделяет вредные вещества и лишает почву органики
Еда

Рёбрышки свиные запекают с пивом для нежности и вкуса
Дом

Диетологи объясняют, какие полезные вещества сохраняют консервированные овощи
Спорт и фитнес

Георгий Темичев: плавание не является единственным способом профилактики боли в спине
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet