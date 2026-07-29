Водителей перестанут гонять между страховщиками: как изменится проверка данных

Проверка страховых данных занимает у компаний немного времени, отметил эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. В беседе с NewsInfo эксперт прокомментировал нововведение в сфере страхования.

Ранее сообщалось о намерениях Банка России установить жесткие временные рамки для проверки автовладельцев при покупке ОСАГО. Внедрение автоматического цифрового контроля за наличием документов делает штрафы за отсутствие полиса более предсказуемыми, поэтому регулятор стремится исключить необоснованные отказы со стороны страховщиков.

Основная работа по проверке истории аварийности проводится оперативно при наличии истории отношений между клиентом и страховщиком, подчеркнул эксперт.

"Страховая компания может проверять опции, связанные с персональными данными. Для выставления коэффициента нужно знать аварийность водителя за предыдущий год. Это сложно в тех случаях, когда он из одной страховой компании в другую перешел. Я в одной и той же страховой компании двадцать лет, у них вся моя биографии числится, они мгновенно проверяют ее", — привел пример Попов.

Эксперт отмечает, что процедура оформления страхования не должна вызывать задержек, так как системы МВД и РСА уже позволяют проводить проверку водительских прав и истории стажа в режиме реального времени. Актуализация сведений перед покупкой полиса — необходимый этап, учитывая, что индивидуализация тарифов ОСАГО напрямую зависит от личных показателей водителя.

"Возможно, есть отдельные факты, когда страховая компания намеренно затягивает, изображает проверку для того, чтобы создать для автолюбителя, приобретшего автомобиль, невозможность заключить договор. Тогда могут начать изображать из себя долгоиграющую компанию для того, чтобы он побежал в другую. Но это маловероятная история", — заключил эксперт.

На текущий момент водителям важно помнить, что любые манипуляции при покупке через сомнительные площадки могут обернуться покупкой фиктивного документа. Эксперты рекомендуют придерживаться правил безопасности и проверять полис на подлинность сразу после совершения сделки. Кроме того, новый владелец обязан помнить, что после покупки ТС законом предусмотрен лишь временный допуск на оформление документов, при этом риск езды без страховки остается угрозой для бюджета в случае ДТП.

Также юристы предупреждают, что привычка дописывать в договор временных водителей требует внимательного отношения к проверке их стажа, так как неверно оформленный список допущенных лиц может стать поводом для регрессных требований.

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