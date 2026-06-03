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Дорожная камера
Дорожная камера
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:41

Штраф прилетит без остановки: для водителей без полиса готовят новый дорожный фильтр

Цифровой контроль заменит часть функций инспекторов ГИБДД, помогая выявлять автомобилистов, пренебрегающих обязательным страхованием, пояснил NewsInfo автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto.Ru Максим Ракитин. По его словам, попытки наладить этот процесс предпринимаются давно, все текущие препятствия носят преимущественно технический характер.

Ранее сообщалось, что власти планируют запустить автоматический надзор за наличием ОСАГО у автовладельцев с первого октября текущего года. При этом многие водители сталкиваются с неясностями в трактовке действующих правил, о чем подробно рассказывается в материале про ограничения в системе автоматической фиксации нарушений.

"Эту систему пытались запустить достаточно давно, тестировали, объединяли базы данных РЦА и ГИБДД. Сейчас в очередной раз обозначены сроки, в очередной раз говорится, что система заработает. Это вопрос технический, вопрос взаимодействия различных структур, я думаю, что он в итоге решится", — отметил Ракитин.

Эксперт подчеркнул, что эффективность нововведения напрямую зависит от качества интеграции баз данных. При этом водителям стоит помнить о правах в спорных ситуациях, в частности, о том, как правильно подать жалобу на ошибки камер. Проблема фиксации часто связана не только с качеством оптики, но и с читаемостью знаков, что делает актуальным вопрос про обновление государственных регистрационных номеров.

"Такой подход к ОСАГО будет эффективен. Фотофиксация людей, которые ездят без полиса — история хорошая. Минимумом ресурсов человек определяется, штрафуется, скорее всего это его простимулирует на покупку полиса обязательного. Эффективность будет зависеть от того, насколько эффективна будет работа самой системы", — пояснил эксперт.

Ракитин добавил, что для полноценной работы системы охват должен быть повсеместным. Однако эксперт выразил сомнение в том, что одни лишь штрафы решат проблему ОСАГО, так как для многих граждан полис остается дорогим удовольствием, а качество сопутствующих услуг, включая ремонт по полису, вызывает вопросы.

Технический прогресс в контроле не отменяет необходимости понимать, что возить с собой на случай аварии, а также следить за изменениями в дорожной дисциплине, изучая, как инспекторы ГИБДД вычисляют цели по новым признакам.

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Проверено экспертом: Автоэксперт Иван Рогов, Автоэксперт Дмитрий Сафронов
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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