Автомобили без ОСАГО начнут искать камеры: у системы есть слабое место, которое ударит по водителям

Система автоматической фиксации нарушений может столкнуться с волной судебных исков и ростом числа нарушителей, скрывающих госномера, если дорожные камеры начнут массово проверять полисы ОСАГО. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Ранее сообщалось, что проект по запуску камер для проверки ОСАГО может содержать риски "негативного общественного резонанса" и вероятных ошибок. При этом в Российском союзе автостраховщиков инициативу поддерживают, указывая, что до десяти процентов водителей сегодня передвигаются без действующих полисов. Профильные ведомства готовят новый дорожный фильтр, который позволит выявлять таких нарушителей в потоке без участия инспекторов.

Травин отметил, что теоретически инициатива выглядит полезной, так как наличие страховки у всех участников движения упрощает возмещение ущерба пострадавшим в ДТП. Однако на практике процедура оформления договоров и урегулирования убытков остается излишне запутанной.

"Процесс оформления ДТП по ОСАГО людей только раздражает, потому что постоянно что-то улучшается, меняется. То фотографируй, то не фотографируй место ДТП, то это делай, то не это делай. Люди не успевают за нововведениями, которые как бы призваны улучшить процесс оформления ДТП", — пояснил Травин.

Сложности возникают и при взаимодействии с цифровыми сервисами, которые часто дают сбои в критических ситуациях. Водителям нередко рекомендуют иметь при себе бумажные бланки для оформления аварий, чтобы не зависеть от качества связи. По мнению специалиста, штрафовать за отсутствие полиса через камеры допустимо лишь тогда, когда система станет прозрачной и надежной.

"Никакая система не застрахована от ошибок, они будут. Будут суды, будут жалобы. Проблема будет обнаруживаться с двух сторон: и с точки зрения неисполнения страховыми компаниями своих обязательств, и с точки зрения некорректного выявления нарушителей на дорогах", — добавил эксперт.

Одной из главных угроз эксперт назвал рост попыток водителей обмануть электронику. Использование различных приспособлений для маскировки регистрационных знаков уже стало массовым явлением, хотя за незаконные аксессуары на автомобиле предусмотрены суровые санкции вплоть до лишения прав.

При этом современные инновационные комплексы фиксации значительно усложняют жизнь нарушителям, распознавая детали даже в сложных условиях. В случае получения несправедливого постановления собственникам машин придется потратить немало времени на то, чтобы подать жалобу на штраф через официальные порталы или судебные инстанции.

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