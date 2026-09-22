Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Рука с телефоном снимает автоаварию на мокром перекрестке
Рука с телефоном снимает автоаварию на мокром перекрестке
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Free for commercial use
Главная / Авто и мото
Ирина Малова Опубликована сегодня в 11:56

Автомобили без ОСАГО начнут искать камеры: у системы есть слабое место, которое ударит по водителям

Система автоматической фиксации нарушений может столкнуться с волной судебных исков и ростом числа нарушителей, скрывающих госномера, если дорожные камеры начнут массово проверять полисы ОСАГО. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Ранее сообщалось, что проект по запуску камер для проверки ОСАГО может содержать риски "негативного общественного резонанса" и вероятных ошибок. При этом в Российском союзе автостраховщиков инициативу поддерживают, указывая, что до десяти процентов водителей сегодня передвигаются без действующих полисов. Профильные ведомства готовят новый дорожный фильтр, который позволит выявлять таких нарушителей в потоке без участия инспекторов.

Травин отметил, что теоретически инициатива выглядит полезной, так как наличие страховки у всех участников движения упрощает возмещение ущерба пострадавшим в ДТП. Однако на практике процедура оформления договоров и урегулирования убытков остается излишне запутанной.

"Процесс оформления ДТП по ОСАГО людей только раздражает, потому что постоянно что-то улучшается, меняется. То фотографируй, то не фотографируй место ДТП, то это делай, то не это делай. Люди не успевают за нововведениями, которые как бы призваны улучшить процесс оформления ДТП", — пояснил Травин.

Сложности возникают и при взаимодействии с цифровыми сервисами, которые часто дают сбои в критических ситуациях. Водителям нередко рекомендуют иметь при себе бумажные бланки для оформления аварий, чтобы не зависеть от качества связи. По мнению специалиста, штрафовать за отсутствие полиса через камеры допустимо лишь тогда, когда система станет прозрачной и надежной.

"Никакая система не застрахована от ошибок, они будут. Будут суды, будут жалобы. Проблема будет обнаруживаться с двух сторон: и с точки зрения неисполнения страховыми компаниями своих обязательств, и с точки зрения некорректного выявления нарушителей на дорогах", — добавил эксперт.

Одной из главных угроз эксперт назвал рост попыток водителей обмануть электронику. Использование различных приспособлений для маскировки регистрационных знаков уже стало массовым явлением, хотя за незаконные аксессуары на автомобиле предусмотрены суровые санкции вплоть до лишения прав.

При этом современные инновационные комплексы фиксации значительно усложняют жизнь нарушителям, распознавая детали даже в сложных условиях. В случае получения несправедливого постановления собственникам машин придется потратить немало времени на то, чтобы подать жалобу на штраф через официальные порталы или судебные инстанции.

Проверено экспертом: автоюрист Сергей Герасимов, автоюрист Андрей Чернов

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Одна привычка может перегреть DSG: механик рассказал, чего нельзя делать с роботизированной коробкой 20.09.2026 в 16:39

Многие владельцы ежедневно совершают действия, которые незаметно подтачивают ресурс сложного узла, заставляя его работать на пределе своих возможностей.

Читать полностью » Если в машине внезапно разболелась голова: врач объяснила, что может стоять за симптомом 20.09.2026 в 10:43

Поездка на машине может обернуться серьезным недомоганием из-за влияния ряда факторов, скрытых от внимания большинства водителей во время движения.

Читать полностью » Газ в пол — но не сейчас: в Госдуме предложили разрешить 150 км/ч на современных трассах 19.09.2026 в 13:37

Инициатива по повышению лимитов на трассах вызвала резонанс, заставляя экспертов оценивать готовность инфраструктуры к радикальным скоростным переменам.

Читать полностью » Самокатчиков хотят взять под полный контроль: одних штрафов для снижения аварийности уже мало 18.09.2026 в 17:17

Автоэксперт Султан Жанказиев объяснил NewsInfo, почему эксперты призывают к жестким мерам по регулированию использования электросамокатов.

Читать полностью » Китайский логотип больше не приговор: какие китайские шины действительно готовы к российской зиме 18.09.2026 в 12:21

Взгляд на рынок автомобильной резины меняется, когда за дело берутся независимые эксперты, разбирающиеся в нюансах сцепления и поведения бюджетных моделей.

Читать полностью » Лимит скорости в 150 км/ч появился на повестке: какие трассы России готовы к новшеству 18.09.2026 в 11:11

Автоэксперт Владимир Моженков прокомментировал NewsInfo предложение повысить лимит скорости на российских автомагистралях.

Читать полностью » Мороз нажмёт на слабое место: какие детали машины нельзя игнорировать осенью 17.09.2026 в 15:56

Подготовка машины к холодам требует большего, чем просто смена шин, ведь скрытые дефекты узлов могут привести к непредсказуемому поведению авто на льду.

Читать полностью » Новый знак появится на парковках России: кому на самом деле достанется новая парковочная льгота 17.09.2026 в 12:34

В Екатеринбурге представили новый визуальный символ для стоянок, который может вскоре появиться на улицах страны после масштабных юридических правок.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Самостоятельный прием йода вошел в моду: щитовидка может не простить такой профилактики
Авто и мото
90 или 110 км/ч — не всегда лучший режим: как найти свою крейсерскую скорость для дальней дороги
Еда
Два ведра яблок — и ни одной причины снова печь шарлотку: 12 идей на осень
Недвижимость
Кухня выглядит скучно не из-за мебели: один прием способен полностью изменить интерьер
Питомцы
Аллергикам обещают особые породы кошек: за красивым мифом скрывается важный нюанс
Наука
Октябрь заставит чаще смотреть в небо: метеорные потоки покажут то, что легко пропустить из окна
Еда
Много опят в лесу — тревожный сигнал: что происходит с деревьями вокруг грибника
Авто и мото
Права вернут не там, где лишили: водителям раскрыли важный нюанс после суда
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet