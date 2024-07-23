Одна из основных проблем Соединённых Штатов Америки заключается в том, что у граждан государства в личной собственности находится слишком большое количество оружия. Об этом информировал РИА Новости бывший постоянный представитель Штатов в ООН Эндрю Янг.

Американский предприниматель, филантроп и политик высказался о своих опасениях за США. По его мнению, самая животрепещущая проблема, которая существует в Соединённых Штатах Америки, — это избыток оружия, которым владеют граждане государства. Стоит добавить, что бывший постоянный представитель Штатов высказал своё мнение на этот счёт из-за недавнего вооружённого нападения на 45-ого президента США Дональда Трампа, которое произошло во время мероприятия в Пенсильвании.

Эндрю Янг отметил, что такая традиция владеть оружием у граждан США появилась ещё с того момента, когда государство только начинало зарождаться, и обществу приходилось охотиться, чтобы найти себе пропитание. При этом он добавил, что раньше не было такого мощного оружия, как сейчас, поэтому вряд ли можно было причинить кому-то сильный вред.

По мнению Эндрю Янга, в Пенсильвании, где проходил митинг Дональда Трампа и нападение на него, гражданам не нужно подобное оружие.

Сам 45-ый президент Соединённых Штатов Америки выступает за то, чтобы граждане имели право приобретать и хранить оружие.

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