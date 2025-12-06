Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:59

Цифры кричат о катастрофе: в Чите закрыли 25 классов из-за стремительного роста ОРВИ

В Чите закрыли 25 классов из-за роста ОРВИ — Роспотребнадзор

Рост ОРВИ в Чите за считаные дни превратился из статистики в решение, которое напрямую меняет школьный распорядок: часть классов и детсадовских групп отправили на карантин, а детям пришлось перейти на "дистанционку". Об этом сообщает "Чита.Ру". Роспотребнадзор постановил закрыть 9 групп в детских садах и 25 классов в школах из-за роста заболеваемости.

Какие классы и группы закрыли и как теперь учатся дети

По словам пресс-секретаря городского комитета образования Гэсэра Раднаева, на утро 5 декабря в Чите были закрыты 9 групп в 8 детских садах и 25 классов в 14 школах. В классах, где объявлен карантин, ученики переведены на дистанционное обучение. Такая схема позволяет формально не останавливать учебный процесс, но ограничить контакты внутри коллектива.

В публикации подчёркивается, что речь идёт именно о решении надзорного органа: ограничения вводятся на основании постановления Роспотребнадзора Забайкалья. То есть это не "рекомендация" для образовательных учреждений, а мера, которая запускается при росте заболеваемости и превышении ориентиров по эпидпорогам.

"На основании постановления Роспотребнадзора Забайкалья в Чите из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями закрыты 9 групп в 8 детских садах и 25 классов в 14 школах. В классах, где объявлен карантин, ученики перешли на дистанционное обучение", — сказал пресс-секретарь комитета образования Читы Гэсэр Раднаев.

Что происходит с эпидситуацией: цифры и кто болеет больше всего

Фон для ограничений задают данные Роспотребнадзора по Забайкальскому краю. По информации управления ведомства от 4 декабря 2025 года, в Чите зарегистрировано 2218 случаев ОРВИ и гриппа. Превышение недельного эпидемического порога по совокупному населению составило 36,7%.

Самая заметная просадка по эпидпорогу — у детей. По данным того же сообщения, среди малышей 0-2 лет превышение составило 77,4%, а среди школьников — 57,6%. Именно детские коллективы традиционно реагируют на всплески быстрее всего, поэтому карантинные меры в школах и садах вводят точечно — по группам и классам.

Реакция города: ограничения и дополнительные мероприятия

В публикации также говорится, что 5 декабря мэрия Читы ввела ограничения и объявила о проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий из-за стремительного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения. Это описывается как расширение мер на городском уровне — после того как рост заболеваемости подтвердили статистикой.

Таким образом, ситуация развивается по "ступенчатому" сценарию: сначала фиксируется превышение показателей, затем вводятся точечные карантины в учреждениях, а параллельно город объявляет дополнительные противоэпидемические меры. Для родителей и школьников практический итог сейчас один — часть занятий в Чите временно ушла в дистанционный формат.

