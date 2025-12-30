Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дети в масках у школы в Москве
Дети в масках у школы в Москве
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:33

ОРВИ и грипп захватывают Приморье: массовые закрытия образовательных учреждений и новые ограничения

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приморье увеличилась на 11,3% за неделю — Роспотребнадзор

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приморье значительно увеличилась на 11,3% за последнюю неделю декабря 2025 года. Это привело к закрытию ряда образовательных учреждений и введению дополнительных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, пишет PrimaMedia.

Массовое закрытие школ и садиков

В связи с ростом заболеваемости, с 22 по 28 декабря в Приморье были закрыты семь школ, расположенных в Артёме, Партизанске и нескольких районах региона, включая Чугуевский и Черниговский. Также частично приостановили занятия в нескольких дошкольных учреждениях Находки и Надеждинского района. В ряде других районов, таких как Арсеньев и Пожарский, учебный процесс был ограничен.

Причины роста заболеваемости

Основными возбудителями вирусных инфекций в Приморье остаются риновирусы, которые составляют 40% от всех выявленных вирусов, и аденовирусы (10,2%). Помимо них, на текущий момент грипп, в частности вирус типа A(H3N2), продолжает распространяться в регионе. Также стоит отметить, что случаи заболевания COVID-19 составляют 18,2% среди всех выявленных инфекций.

"На отчётной неделе полное закрытие образовательных учреждений произошло в семи школах, а также частично приостановлены занятия в нескольких дошкольных учреждениях", — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Меры для борьбы с инфекцией

В ответ на ухудшающуюся ситуацию, Министерство здравоохранения Приморского края внедрило дополнительные меры предосторожности. В регионе введён масочный режим, ограничено посещение медицинских учреждений, чтобы избежать распространения вирусов. В Роспотребнадзоре также отметили, что заболеваемость среди населения увеличилась на 1,1 раза по сравнению с предыдущими неделями декабря.

