РПЦ ставит на Африку: Русская церковь легализуется в сердце Западной Африки — дипломаты в шоке

Активизация религиозных и гуманитарных связей становится заметной частью внешней политики России в странах Западной Африки. На этом фоне Кот-д'Ивуар рассматривается как одно из ключевых направлений, где православное присутствие уже выходит за рамки разовых визитов духовенства и приобретает институциональную форму. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на российского дипломата.

Регистрация РПЦ и "церковная дипломатия"

Чрезвычайный и полномочный посол России в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо Алексей Салтыков сообщил, что документы на официальную регистрацию Русской православной церкви переданы в местные инстанции. По его словам, работа в этом направлении ведется системно и является частью так называемой церковной дипломатии.

"Мы активно развиваем церковную дипломатию, и мы всегда рады, когда священнослужители приезжают к нам, проводят богослужения с нашими соотечественниками, с участием местных служителей", — сказал чрезвычайный и полномочный посол РФ Алексей Салтыков.

Дипломат отметил, что богослужения носят совместный характер: часть прихожан поет на французском языке, часть — на русском, что, по его словам, создает гармоничную и открытую атмосферу.

Приходы и строительство храма

На данный момент деятельность православного экзархата в стране осуществляется на базе двух приходов. Один из них является достаточно крупным и насчитывает, по словам настоятеля, около 500-600 прихожан, второй — меньший по численности, но также активно действующий. Приходская жизнь, как подчеркнул посол, развивается стабильно и привлекает местных жителей.

Параллельно идет работа над созданием постоянной инфраструктуры. Алексей Салтыков напомнил, что два года назад был заложен первый камень будущего православного храма, который строится примерно в 70 километрах от Абиджана, крупнейшего города Кот-д'Ивуара. Реализация этого проекта должна стать важным шагом для закрепления присутствия РПЦ в стране.

Значение для региона

По оценке дипломата, развитие православных приходов и регистрация РПЦ способствуют не только религиозному диалогу, но и расширению гуманитарных контактов между Россией и Кот-д'Ивуаром. Такая деятельность укрепляет культурные связи и формирует устойчивые сообщества, объединяющие как российских соотечественников, так и местных прихожан.