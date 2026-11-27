Решение об установке брекет-системы должно приниматься пациентом индивидуально на основе профессиональной диагностики, рассказала стоматолог-терапевт ООО "Стоматологическая поликлиника ЮАО" Роксолана Иваницкая. В беседе с NewsInfo эксперт пояснила, что окончательный выбор всегда остается за человеком, особенно если патология носит эстетический характер и не угрожает функциональности челюсти.

Специалист отметила, что терапевт может лишь выявить наличие показаний к ортодонтическому лечению, однако детальный план составляет профильный врач. Если во рту наблюдается скомпенсированная ситуация, которая не мешает здоровью, принудительно менять положение зубов нет смысла. При этом важно помнить, что на состояние ротовой полости влияет не только прикус, но и гигиена — регулярная защита зубов позволяет избежать многих проблем в будущем.

"Какие варианты возможны, какой класс или подкласс у данного пациента, это рассказывает ортодонт, какие варианты существуют лечения той или другой патологии прикуса", — рассказала Иваницкая.

По словам эксперта, возрастных ограничений для коррекции практически не существует: брекеты устанавливают и после 50-60 лет. Часто это становится необходимым этапом перед протезированием, когда из-за длительного отсутствия зубов произошли деформации ряда. В современной медицине даже изучается регенерация зубов, но пока классическая ортодонтия остается основным методом восстановления функционала.

Стоматолог подчеркнула, что такие заболевания, как диабет, не являются прямым противопоказанием к ношению брекетов. Срок лечения обычно варьируется от 14 месяцев до двух лет, однако точный прогноз дать сложно. Для сохранения здоровья эмали в этот период крайне важен индивидуальный выбор средств ухода.

При этом врач обратила внимание, что начинать коррекцию лучше в детстве. Со временем может измениться не только положение зубов, но и их оттенок, хотя часто потемнение эмали связано с внешними привычками, а не с возрастом.

"Лучше детей приводить, на пластинках очень много чего могут сделать до брекетов. Брекеты клеятся на постоянный прикус. Пластинки — это жесткая конструкция, они выравнивают зубы и иногда способствуют росту челюстей", — пояснила специалист.

В завершение стоматолог добавила, что своевременное исправление прикуса помогает избежать скрытых патологий. Иногда опасный процесс в тканях десен или корнях начинается именно из-за неправильного распределения нагрузки, что подтверждает необходимость консультации у ортодонта.

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