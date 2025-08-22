Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
врач в больнице
врач в больнице
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:29

Редкие болезни годами маскируются под обычные недомогания

Екатерина Захарова напомнила о важности орфанной настороженности в педиатрии

Редкие (орфанные) заболевания часто остаются "невидимыми" до тех пор, пока не вызывают серьёзные осложнения. Сегодня, когда в распоряжении врачей появились высокоточные методы диагностики, специалисты всё чаще говорят о важности орфанной настороженности. По сути, это особое внимание к симптомам, которые не объясняются стандартными причинами — например, к устойчивой жгучей боли, плохо поддающейся обезболиванию.

Почему об этом заговорили именно сейчас

В конце июля фонд "Круг добра" расширил список заболеваний, для которых доступно современное лечение, включив в него глиому и болезнь Ниманна-Пика тип С. Это даёт шанс детям с редкими диагнозами получить дорогостоящую терапию, если заболевание будет выявлено вовремя.
По словам Екатерины Захаровой, доктора медицинских наук и заведующей лабораторией наследственных болезней обмена веществ (МГНЦ им. Бочкова), именно педиатр должен своевременно распознать тревожные признаки и направить ребёнка к генетику.

Что такое орфанная настороженность

Это подход, при котором врач:

  • знает ранние признаки редких генетических болезней;
  • не списывает необычные симптомы на "возраст" или "перерастёт";
  • направляет ребёнка на генетические тесты, если обычные объяснения отсутствуют.

Без такого подхода пациент может пройти долгий путь от одного специалиста к другому, теряя драгоценное время.

Что помогает выявлять болезни раньше

Сегодня в медицине активно используются технологии секвенирования нового поколения — они позволяют анализировать сразу десятки и даже сотни генов. Например, в России уже применяется генетическая панель из 80 генов, связанных с редкими кардиомиопатиями (включая болезнь Фабри).

Пациенты с этой патологией могут приходить к разным врачам — кардиологу, неврологу, гастроэнтерологу, дерматологу — и только настороженность специалиста помогает связать разнородные симптомы в одно целое.

Почему это важно

Редкие болезни нельзя вылечить таблеткой от боли — нужна точная диагностика и специфическое лечение.
Своевременное выявление может предотвратить тяжёлые осложнения, инвалидизацию и даже спасти жизнь.
Программы помощи уже работают — главное, чтобы диагноз был поставлен.

