115 миллионов под контролем: вмешательство прокуратуры ускорило выдачу жилья

В Туапсе удалось сдвинуть с мёртвой точки вопрос обеспечения жильём детей-сирот, который ранее затянулся из-за проблем с освоением бюджетных средств. После вмешательства надзорного ведомства ключи от новых квартир получили первые семьи, а муниципалитету пришлось ускорить работу в рамках действующего законодательства. Об этом сообщили в социальных сетях прокуратуры Краснодарского края.

Проверка прокуратуры и выявленные нарушения

Туапсинская межрайонная прокуратура организовала проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе разбирательства было установлено, что в прошлом году муниципалитету выделили субвенцию в размере более 115 миллионов рублей на приобретение благоустроенного жилья для данной категории граждан.

При этом должностные лица органа местного самоуправления не приняли всех необходимых мер для своевременного освоения выделенных средств. Это создало риск нарушения прав детей-сирот на получение положенного им жилья в установленные сроки.

Меры прокурорского реагирования

В прокуратуре отметили, что для исправления ситуации главе муниципалитета было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Эта мера, как подчеркнули в надзорном ведомстве, позволила активизировать работу по реализации программы и обеспечить проведение конкурсных процедур в установленные сроки.

Сообщение о результатах вмешательства было опубликовано 6 января в официальных социальных сетях прокуратуры Краснодарского края. Ведомство подчеркнуло, что дальнейшее исполнение обязательств муниципалитета остаётся на контроле.

Передача квартир детям-сиротам

В результате принятых мер процесс закупки жилья был завершён, и на данный момент ключи от 20 благоустроенных квартир уже переданы адресатам. Новое жильё соответствует установленным требованиям и предназначено для постоянного проживания.

В прокуратуре подчеркнули, что вмешательство позволило не только восстановить нарушенные права конкретных граждан, но и предотвратить дальнейшие задержки в реализации социальных обязательств. Работа по обеспечению жильём детей-сирот в Туапсинском районе будет продолжена с учётом выявленных нарушений.