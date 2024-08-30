Орнелла Мути в Санкт-Петербурге: участие в выставке и связь с Россией

Актриса Орнелла Мути приехала в Россию. Как сообщили СМИ, она прибыла в Санкт-Петербург для участия в выставке Никаса Сафронова.

Мути станет гостьей на открытии выставки под названием "Большая любовь к Петербургу", запланированном на 31 августа в инженерном доме Петропавловской крепости.

Интересно, что бабушка известной итальянской актрисы родилась в Санкт-Петербурге, а затем переехала в Эстонию, где появилась на свет мать Орнеллы. Иногда мать пела ей русские песни.

Примечательно, что в ноябре 2023 года актриса была в Москве с театральным проектом "Героическая жизнь гения", посвященным композитору Людвигу Бетховену. Спектакль состоялся в Театре на Таганке.

В этом месяце Мути призналась, что ее поездки в Россию связаны с любовью и работой, однако она отметила, что изучение русского языка идет сложно из-за плотного графика.

Информация о новом визите Мути в Россию появилась 29 августа.

Фото: Instagram*/ornellamuti

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