Актриса Орнелла Мути приехала в Россию. Как сообщили СМИ, она прибыла в Санкт-Петербург для участия в выставке Никаса Сафронова.
Мути станет гостьей на открытии выставки под названием "Большая любовь к Петербургу", запланированном на 31 августа в инженерном доме Петропавловской крепости.
Интересно, что бабушка известной итальянской актрисы родилась в Санкт-Петербурге, а затем переехала в Эстонию, где появилась на свет мать Орнеллы. Иногда мать пела ей русские песни.
Примечательно, что в ноябре 2023 года актриса была в Москве с театральным проектом "Героическая жизнь гения", посвященным композитору Людвигу Бетховену. Спектакль состоялся в Театре на Таганке.
В этом месяце Мути призналась, что ее поездки в Россию связаны с любовью и работой, однако она отметила, что изучение русского языка идет сложно из-за плотного графика.
Информация о новом визите Мути в Россию появилась 29 августа.
Фото: Instagram*/ornellamuti
*запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной
Шольц, у которого низкий рейтинг, вновь заявил о намерении выдвинуться на пост премьера
Политический деятель Олаф Шольц, который на данный момент является федеральным канцлером Германии, вновь сообщил о том, что планирует избираться на свой нынешний пост. Об этом он сообщил информационно-политическому изданию Spiegel.
ФСБ обнародовало данные допроса японского генерала после окончания ВОВ
ФСБ России опубликовала рассекреченный документ, который подтверждает, что во время боёв у реки Халхин-Гол в августе 1939 года Япония использовала бактериологическое оружие против советских войск.
Telegram отчитался о выручке в $342 млн за 2023 год на фоне юридических проблем
Financial Times сообщила о финансовых результатах Telegram за 2023 год, согласно которым выручка компании составила $342 миллиона, а убытки - $173 миллиона.
Певица Аллегрова получает большие гонорары благодаря любви поклонников — музкритик
Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев объяснил большие гонорары певицы Ирины Аллегровой любовью аудитории.