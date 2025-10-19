Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стеклянные ёлочные игрушки
Стеклянные ёлочные игрушки
© commons.wikimedia.org by Olga-lisenkova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:16

Ёлочные игрушки СССР: как они появились и почему сегодня стоят, как золото

Названы самые редкие и дорогие советские елочные игрушки

Каждая советская елочная игрушка — это не просто украшение, а кусочек истории. В каждой из них — дух эпохи, ностальгия по детству и воспоминания о семейных праздниках. Многие хранят старые игрушки как семейную реликвию, а коллекционеры готовы платить за редкие экземпляры десятки тысяч рублей.

Разберём, какие игрушки выпускались в СССР, почему некоторые из них стали раритетами и где можно найти такие украшения сегодня.

Первые новогодние украшения в России

Традиция украшать ель пришла в Россию при Петре I. Изначально на деревья вешали сладости и орехи, позже — бумажные гирлянды, позолоченные шишки и ватные фигурки.

Существует легенда, что в Германии ели украшали яблоками. В один из неурожайных годов их заменили стеклянными плодами, и мода на стеклянные игрушки распространилась по Европе. В России они появились лишь в XIX веке и были доступны только богатым семьям — ручная работа стоила дорого.

Настоящий расцвет стеклодувного искусства пришёл позже — уже в советский период.

Елочные игрушки советской эпохи

После революции традицию празднования Нового года на время отменили — с 1925 по 1935 год. Когда праздник вернули, ёлочные игрушки получили новую идеологическую роль.

На ветках появились пионеры, красноармейцы, тракторы, самолёты, а звезда на верхушке стала красной — символом советской власти. Даже Дед Мороз тогда выглядел как "строитель социализма" и нёс подарки в мешке с серпом и молотом.

Во время Великой Отечественной войны производство игрушек не прекращалось: их делали из подручных материалов — ваты, проволоки, металлической стружки. Тематика тоже изменилась: танки, собаки пограничников, врачи, солдаты - всё напоминало о фронте.

Послевоенные игрушки: от кукурузы до сказок

В 1950–1960-е годы вместе с восстановлением страны возвращалась радость и цвет. В это время на ёлках появились целые коллекции стеклянных овощей и фруктов: моркови, винограда, кукурузы, чеснока и гороха.

Особое место заняли игрушки по мотивам русских народных сказок - Баба Яга, Колобок, Жар-птица. Эти фигурки сегодня представляют особую ценность: именно они считаются символом "души" советского Нового года.

Как оценить старинную игрушку

Стоимость зависит от нескольких факторов:

  • Год выпуска. Чем старше игрушка, тем она ценнее.
  • Материал. Стеклянные экземпляры котируются выше ватных или бумажных.
  • Состояние. Царапины, сколы и облезшая краска снижают стоимость.
  • Редкость. Изделия, выпущенные на одной-двух фабриках, считаются особенно ценными.

Иногда игрушка может выглядеть скромно, но если она редкая и сохранилась в хорошем состоянии — это уже находка для коллекционера.

Сравнение по материалам

Материал Преимущества Недостатки
Стекло Эстетика, прозрачность, долговечность Хрупкость
Вата и папье-маше Уникальная ручная работа Менее ценны на рынке
Металл Прочность, историческая ценность Тяжёлые, не всегда декоративны

Самые дорогие елочные игрушки СССР

На аукционах и в коллекциях встречаются удивительные экземпляры:

  • Жёлтый Чебурашка, производившийся на украинской фабрике, — около 5 000 руб.
  • Игрушка "Собака-ищейка Держи-Хватай" — редчайший экземпляр, цена достигает 40 000 руб.
  • "Красавица в шубке" продана за 330 000 руб.
  • "Индус с ананасом" - 100 000 руб.
  • "Пограничник с собакой" 1936 года — свыше 105 000 руб., изображает героя Никиту Карацупу и его пса Ингуса.

Редкость и сохранность определяют всё: чем меньше таких игрушек сохранилось, тем выше их стоимость.

Советы шаг за шагом: как искать и покупать

  1. Изучите историю. Узнайте фабрики-производители: например, Клинская и Московская игрушечные фабрики выпускали самые узнаваемые серии.
  2. Посетите блошиные рынки. Именно там чаще всего встречаются уникальные экземпляры.
  3. Загляните в антикварные лавки. Продавцы нередко сотрудничают с коллекционерами и подскажут, где искать редкости.
  4. Следите за онлайн-аукционами. Площадки вроде "Мешок", Avito или специализированные форумы коллекционеров — настоящий клад.
  5. Проверьте семейные архивы. Иногда раритеты хранятся у родственников в коробках со старой ватой и ёлочной мишурой.

Где искать сегодня

  • Блошиные рынки и ярмарки. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород — здесь чаще всего встречаются подлинные экземпляры.
  • Антикварные лавки. В крупных городах есть магазины, специализирующиеся на советских вещах.
  • Интернет-аукционы. Там можно найти редкие игрушки, но важно проверять подлинность.
  • Социальные сети. Группы коллекционеров часто проводят обмены.
  • Музеи декоративного искусства. Иногда выставляют дубликаты для продажи.
  • Частные коллекции. Через знакомство с коллекционерами можно приобрести дубликаты или копии.

Сегодня эти украшения снова становятся модными — их копируют современные дизайнеры, а коллекционеры ищут редкие экземпляры, чтобы сохранить память о времени, когда даже маленькая игрушка могла рассказать целую историю.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рекомендации специалистов по правильной стирке и хранению постельных принадлежностей сегодня в 3:53
Чистое одеяло — крепкий сон: главные правила ухода, о которых забывают

Чистые подушки и одеяла — залог здорового сна. Узнайте, как ухаживать за ними правильно, чтобы избежать пыли, клещей и неприятных запахов, продлив срок службы ваших спальных принадлежностей.

Читать полностью » Пыль, плесень и клещи: чем опасно хранение вещей под кроватью сегодня в 3:36
Не прячьте вещи под кроватью: пять предметов, которые там быстро погибают

Не всё, что удобно, безопасно: хранение вещей под кроватью может обернуться пылью, аллергенами и насекомыми. Какие предметы нельзя держать в этом месте и как правильно организовать хранение — рассказываем в материале.

Читать полностью » Активированный уголь вместо фильтра: безопасный метод очистки воды в домашних условиях сегодня в 3:11
Чистая вода без фильтра: как активированный уголь спасает от ржавчины и хлора

Нет фильтра под рукой? Обычный активированный уголь поможет очистить воду от хлора и неприятного запаха. Рассказываем, как сделать простой фильтр своими руками и когда он действительно работает.

Читать полностью » Как очистить сковороду от нагара с помощью обычного чая: безопасный и дешёвый способ сегодня в 2:45
Чай вместо химии: неожиданный способ очистить сковородку от нагара

Забытые чайные пакетики способны сотворить чудо: вернуть блеск даже сильно закопчённой сковородке. Узнайте, как дубильные вещества чая растворяют нагар и почему этот способ безопасен для тефлонового покрытия.

Читать полностью » Из колготок в помощники: как превратить старые вещи в удобные бытовые решения сегодня в 2:30
Старые колготки не выбрасывайте: 7 неожиданных способов, как они спасут дом и сад

Не спешите выбрасывать старые колготки! Из них можно сделать ароматические саше, подвязки для растений и даже мешки для стирки. Рассказываем, как капрон превращается в универсальный инструмент для дома и сада.

Читать полностью » Гель для посуды может испортить мебель и технику: эксперты назвали опасные ошибки в уборке сегодня в 2:15
Гель для посуды — не чудо-средство: пять случаев, когда он только всё портит

Гель для посуды очищает всё — но не всё без последствий. Какие предметы страдают от такой «универсальности» и чем заменить средство, чтобы не испортить мебель, посуду и одежду — читайте в материале.

Читать полностью » Эксперты рассказали, какие вещи нельзя покупать с рук: мебель, ковры и техника под запретом сегодня в 1:49
Экономия, которая мстит: вещи с рук, способные навредить вашему здоровью

Покупка мебели и техники с рук может показаться выгодной, но за низкой ценой нередко скрываются аллергены, насекомые и неисправности. Какие вещи лучше не покупать подержанными — рассказываем в материале.

Читать полностью » Как отмыть окна без разводов: простой способ с марганцовкой сегодня в 1:34
Зеркальный блеск без усилий: зачем добавлять марганцовку в воду для мытья стёкол

Отмыть окна без разводов можно и без дорогой химии. Узнайте, как аптечная марганцовка справляется с грязью и пылью, оставляя стекла блестящими и чистыми надолго.

Читать полностью »

Новости
Еда
Стейк из говядины в духовке получается сочным при соблюдении технологии приготовления
Садоводство
Персик из косточки требует стратификации и солнечного места
Спорт и фитнес
Неправильная техника выпадов вызывает боль в коленях — объяснил тренер Алекс Циммерман
Красота и здоровье
В Кабардино-Балкарии врачи спасли пациента с раком четвёртой стадии и метастазами в печени
Питомцы
Исследования: кошки дольше живут при питании мясом и влажным кормом
Наука
Археологи нашли древний мегалитический центр объединения племён в Иордании — Сюзанна Кернер
Технологии
Андрей Карпатый объяснил, почему искусственный интеллект ещё далёк от уровня AGI
Авто и мото
ГИБДД: эксплуатация машины без зимней резины опасна для движения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet