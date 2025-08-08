Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Декоративная капуста
Декоративная капуста
© flickr.com by Terren is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:23

Клумбы в Костромском крае будут цвести до снега — секреты сочетания капусты и цветов

Декоративная капуста в Костроме: лучшие цветы для осенних сочетаний

В Костромской области сезон активного цветения заканчивается довольно рано, и уже к середине августа многие клумбы начинают терять свою яркость. Однако декоративная капуста способна продлить удовольствие от красоты сада до самых заморозков. При правильном сочетании с другими цветами она создаёт эффектные композиции, которые украшают двор и в сентябре, и в октябре.

Почему декоративная капуста так ценится в Костромском крае

Декоративная капуста устойчива к холодам и способна переносить понижение температуры до -10 °С. В условиях Костромской области, где осенние ночи могут быть прохладными уже в конце августа, это делает её идеальным элементом для поздних цветников. Её листья приобретают насыщенные оттенки именно при понижении температуры, что гармонично совпадает с местным климатом.

Лучшие цветы для сочетания с декоративной капустой

  1. Бархатцы. Их тёплые тона — жёлтые, оранжевые, красные — подчёркивают фиолетовые и розовые оттенки капустных розеток. Бархатцы цветут до первых заморозков, а значит, будут поддерживать композицию весь сентябрь.
  2. Астры новобельгийские. Эти многолетники начинают цвести в конце лета и отлично заполняют пространство между кустами капусты. Сине-фиолетовая гамма подчёркивает зелёные и кремовые тона.
  3. Хризантемы корейские. Неприхотливые и морозостойкие, они добавляют объём и яркость. В Костромской области при лёгком укрытии цветут вплоть до середины октября.
  4. Виолы (анютины глазки). В условиях мягкой осени могут радовать цветением и в сентябре. Идеальны для переднего плана клумбы с капустой.
  5. Седум видный. Его мясистые листья и розовые соцветия создают интересную текстурную контрастность.

"У нас в Костроме сентябрь уже холодный, но декоративная капуста только краше становится. Сочетаю её с астрами и бархатцами — и цветник радует глаз до снега. Главное — подобрать разные по высоте растения, чтобы было красиво со всех сторон", — делится опытом дачница из Костромского района Валентина А.

Секреты удачных композиций

  • Высадка в несколько ярусов: декоративная капуста в центре, вокруг — цветы средней высоты, на переднем плане — низкорослые.

  • Контраст цветов: холодные оттенки капусты подчёркивают тёплые краски осенних цветов.

  • Уход в осенний период: умеренный полив и удаление увядших соцветий помогут продлить декоративность.

В Костромской области декоративная капуста — это не просто позднеосеннее украшение, а ключевой элемент цветника, который в сочетании с правильно подобранными цветами создаёт эффектный и стойкий к холоду ансамбль. Такие композиции позволяют наслаждаться красотой сада даже тогда, когда летние цветы уже давно отцвели.

