Клумбы в Костромском крае будут цвести до снега — секреты сочетания капусты и цветов

В Костромской области сезон активного цветения заканчивается довольно рано, и уже к середине августа многие клумбы начинают терять свою яркость. Однако декоративная капуста способна продлить удовольствие от красоты сада до самых заморозков. При правильном сочетании с другими цветами она создаёт эффектные композиции, которые украшают двор и в сентябре, и в октябре.

Почему декоративная капуста так ценится в Костромском крае

Декоративная капуста устойчива к холодам и способна переносить понижение температуры до -10 °С. В условиях Костромской области, где осенние ночи могут быть прохладными уже в конце августа, это делает её идеальным элементом для поздних цветников. Её листья приобретают насыщенные оттенки именно при понижении температуры, что гармонично совпадает с местным климатом.

Лучшие цветы для сочетания с декоративной капустой

Бархатцы. Их тёплые тона — жёлтые, оранжевые, красные — подчёркивают фиолетовые и розовые оттенки капустных розеток. Бархатцы цветут до первых заморозков, а значит, будут поддерживать композицию весь сентябрь. Астры новобельгийские. Эти многолетники начинают цвести в конце лета и отлично заполняют пространство между кустами капусты. Сине-фиолетовая гамма подчёркивает зелёные и кремовые тона. Хризантемы корейские. Неприхотливые и морозостойкие, они добавляют объём и яркость. В Костромской области при лёгком укрытии цветут вплоть до середины октября. Виолы (анютины глазки). В условиях мягкой осени могут радовать цветением и в сентябре. Идеальны для переднего плана клумбы с капустой. Седум видный. Его мясистые листья и розовые соцветия создают интересную текстурную контрастность.

"У нас в Костроме сентябрь уже холодный, но декоративная капуста только краше становится. Сочетаю её с астрами и бархатцами — и цветник радует глаз до снега. Главное — подобрать разные по высоте растения, чтобы было красиво со всех сторон", — делится опытом дачница из Костромского района Валентина А.

Секреты удачных композиций

Высадка в несколько ярусов : декоративная капуста в центре, вокруг — цветы средней высоты, на переднем плане — низкорослые.

Контраст цветов : холодные оттенки капусты подчёркивают тёплые краски осенних цветов.

Уход в осенний период: умеренный полив и удаление увядших соцветий помогут продлить декоративность.

В Костромской области декоративная капуста — это не просто позднеосеннее украшение, а ключевой элемент цветника, который в сочетании с правильно подобранными цветами создаёт эффектный и стойкий к холоду ансамбль. Такие композиции позволяют наслаждаться красотой сада даже тогда, когда летние цветы уже давно отцвели.