17 лет плечо вылетало из сустава: пациента с хроническими вывихами впервые прооперировали в Орле

В Орловской областной клинической больнице успешно внедрили высокотехнологичный метод лечения хронической нестабильности плечевого сустава. Медицинские специалисты начали применять операцию Латарже, которая позволяет пациентам восстановить привычную активность и избавиться от постоянных вывихов. Данное вмешательство стало значимым шагом в развитии региональной травматологии и ортопедии. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

Методика направлена на реконструкцию переднего края суставной впадины лопатки путем перемещения костного блока из клювовидного отростка. Это технически сложное решение существенно увеличивает площадь контакта поверхностей сустава, создавая надежную опору и предотвращая повторные вывихи.

Первое в регионе вмешательство такого типа было выполнено под руководством травматолога-ортопеда Ярослава Ефремова. Пациенту, который страдал от рецидивирующих травм плеча на протяжении 17 лет, сначала провели артроскопическую диагностику, а затем осуществили реконструкцию открытым способом. Врачи отмечают высокую эффективность данного подхода для предотвращения новых случаев нестабильности.

На сегодняшний день пациент уже выписан из стационара и проходит период восстановления под наблюдением специалистов. В ООКБ ежегодно выполняется более тысячи операций, среди которых значительная доля приходится на современные малоинвазивные методы. Успешный опыт проведения уникальной операции Латарже подтверждает готовность орловских медиков справляться с самыми сложными случаями в ортопедии.