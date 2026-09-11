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Передвижной пункт вакцинации
Передвижной пункт вакцинации
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Главная / Орловская область
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 11:19

Долгая пауза вместо защиты: Орловская область столкнулась с резким сдвигом сроков иммунизации

Орловцы обеспокоены задержкой прививочной кампании против гриппа в сентябре. Жительница региона Елена Сушкова обратилась к губернатору с вопросом о причинах отсутствия вакцинации, сравнив ситуацию с прошлым годом, когда иммунизация началась еще в августе. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

В региональном Департаменте здравоохранения объяснили перерыв ожиданием поставки препаратов. Представители ведомства сообщили, что старт прививочного сезона неизбежен, однако точных дат прибытия партий вакцины до сих пор не называют.

По прогнозам врачей, в текущем сезоне в области ожидается циркуляция трех штаммов вируса: H1N1, H3N2 и типа В. План вакцинации охватывает 280 тысяч взрослых жителей области и 70 тысяч детей. Специалисты напоминают о необходимости защиты перед пиковым периодом заболеваемости.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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