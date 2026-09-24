Горючее сомнительного качества на заправках страны: Орловская область выбрала иную стратегию

В Орловской области сохраняется продажа автомобильного топлива высоких экологических стандартов. Местные заправки продолжают реализацию бензина и дизеля класса К5, который соответствует требованиям Евро-5. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

Губернатор Андрей Клычков сообщил в социальных сетях, что регион располагает необходимыми запасами горючего. По его словам, ограничения коснулись только транзитных автозаправочных станций, тогда как внутренние потребности обеспечиваются в полном объеме без перехода на низкосортную продукцию.

"Ситуация на контроле. Конечно, мы тоже зависим от НПЗ и их поражений. Накапливаем резерв. И его у нас достаточно. Мы в спокойном режиме идём. Сбоев нет. Мы не допустим, чтобы резерв закончился. И вот что ещё отличает наш регион от других: мы обеспечиваем бензином в достаточном объёме. Мы не запускаем в обращение ни К1, ни К2, ни К3! Это чтобы все понимали, и чтобы у всех была уверенность. Если мы не создадим очередной ажиотаж, как было с гречкой и туалетной бумагой, у нас и дальше всё будет спокойно", — подчеркнул региональный глава.

Российские власти разрешили реализацию топлива классов К2, К3 и К4 в розничной сети на период с осени 2026 года до середины 2027 года. Эти меры приняты для борьбы с дефицитом горючего на фоне топливного кризиса. Подобные продукты уже поступили на рынок некоторых субъектов РФ, где автомобилисты стали встречать маркировку К2 на привычных бензоколонках.

Экологический класс топлива напрямую влияет на химический состав горючего и объем вредных веществ, попадающих в атмосферу при работе двигателя. В отличие от других субъектов, власти Орловщины решили не прибегать к использованию бензина с пониженными показателями чистоты выбросов. Местное руководство призывает жителей сохранять спокойствие, чтобы не провоцировать необоснованный спрос.