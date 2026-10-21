"Полёт" снова остался на земле: на реконструкцию орловского молодёжного центра не нашли миллиарда

Власти Орловской области столкнулись с финансовыми трудностями при реализации проекта по восстановлению Центра молодёжи "Полёт". Вопрос о капитальном ремонте объекта обсуждался 20 октября в ходе заседания профильного комитета регионального облсовета. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

В рамках государственной программы "Молодёжь Орловщины" на 2027 год запланировано финансирование в объеме 195 млн рублей, значительная часть которых поступит из федерального центра. Основные средства пойдут на текущую деятельность молодежных учреждений, включая "Полёт" и "Патриот-57", однако на масштабную реконструкцию "Полёта" требуется более 1 млрд рублей. Как уточнила руководитель профильного департамента Ирина Самотолкина, несмотря на наличие положительного заключения экспертизы, данные средства в региональном бюджете на текущий момент отсутствуют.

Ситуация осложняется тем, что здание молодежного центра остается закрытым для посещений с 2013 года, а дискуссии о его обновлении ведутся на протяжении многих лет. Губернатор Андрей Клычков ранее подчеркивал, что проект находится на контроле у главы государства и существует возможность его реализации при поддержке президента. Тем не менее, отсутствие необходимого финансирования пока делает невозможным начало строительных работ на объекте.