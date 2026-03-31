Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мыши
Мыши
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Главная / Центральный федеральный округ
Арсений Громов Опубликована сегодня в 13:24

Экономия на дератизации: в Орловской области грызуны заразили лихорадкой десятки людей

В Орловской области зафиксирован существенный скачок заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), переносчиками которой выступают грызуны. Статистика регионального надзорного ведомства демонстрирует рост числа инфицированных до 56 случаев против 30 за аналогичный период прошлого года. Наиболее тревожная эпидемиологическая обстановка наблюдается в черте Орла, а также в Мценском, Болховском и Орловском районах. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

Специалисты связывают неблагоприятную ситуацию с хроническим недофинансированием и низкими темпами дератизационных мероприятий, направленных на борьбу с популяцией мышевидных грызунов. Важно помнить, что инфекция распространяется воздушно-пылевым путем при контакте с загрязненными испражнениями животных объектами, такими как сено или солома. Основная причина такой неблагоприятной ситуации — недостаточные объёмы обработок от мышевидных грызунов.

По словам экспертов ведомства, в группе повышенного риска находятся представители старшего поколения, чаще взаимодействующие с потенциально опасными сельскохозяйственными материалами. Клиническая картина заболевания развивается стремительно: отмечаются резкий подъем температуры до критических отметок, интенсивный болевой синдром и выраженная интоксикация организма. Характерные для ГЛПС геморрагические высыпания на кожных покровах нередко сопровождаются дисфункцией мочевыделительной системы.

Медики подчеркивают, что при первых признаках недомогания необходимо исключить самолечение и обратиться за квалифицированной помощью для предотвращения развития тяжелой почечной недостаточности. Профилактические меры включают строгий контроль за хранением пищевых продуктов, использование средств индивидуальной защиты при уборке помещений и обязательную вакцинацию там, где это применимо. Своевременные меры дератизации в частных и муниципальных хозяйствах остаются единственным эффективным барьером на пути распространения вируса в регионе.

Автор Арсений Громов
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Закончил УрФУ и РАНХиГС. Эксперт по региональной повестке, политическим и экономическим вопросам
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet