Экономия на дератизации: в Орловской области грызуны заразили лихорадкой десятки людей

В Орловской области зафиксирован существенный скачок заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), переносчиками которой выступают грызуны. Статистика регионального надзорного ведомства демонстрирует рост числа инфицированных до 56 случаев против 30 за аналогичный период прошлого года. Наиболее тревожная эпидемиологическая обстановка наблюдается в черте Орла, а также в Мценском, Болховском и Орловском районах. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

Специалисты связывают неблагоприятную ситуацию с хроническим недофинансированием и низкими темпами дератизационных мероприятий, направленных на борьбу с популяцией мышевидных грызунов. Важно помнить, что инфекция распространяется воздушно-пылевым путем при контакте с загрязненными испражнениями животных объектами, такими как сено или солома. Основная причина такой неблагоприятной ситуации — недостаточные объёмы обработок от мышевидных грызунов.

По словам экспертов ведомства, в группе повышенного риска находятся представители старшего поколения, чаще взаимодействующие с потенциально опасными сельскохозяйственными материалами. Клиническая картина заболевания развивается стремительно: отмечаются резкий подъем температуры до критических отметок, интенсивный болевой синдром и выраженная интоксикация организма. Характерные для ГЛПС геморрагические высыпания на кожных покровах нередко сопровождаются дисфункцией мочевыделительной системы.

Медики подчеркивают, что при первых признаках недомогания необходимо исключить самолечение и обратиться за квалифицированной помощью для предотвращения развития тяжелой почечной недостаточности. Профилактические меры включают строгий контроль за хранением пищевых продуктов, использование средств индивидуальной защиты при уборке помещений и обязательную вакцинацию там, где это применимо. Своевременные меры дератизации в частных и муниципальных хозяйствах остаются единственным эффективным барьером на пути распространения вируса в регионе.