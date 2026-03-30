Молоко дешевеет, овощи в дефиците: ценники в орловских магазинах резко изменились

В Орловской области в феврале 2026 года зафиксирован заметный рост розничных цен на ряд социально значимых продуктов питания. По данным профильных ведомств, увеличилась стоимость свежих огурцов, болгарского перца, моркови и картофеля. Параллельно с этим изменилась ценовая политика на рынке куриных яиц, в то время как молочная продукция, включая сыры, продемонстрировала обратную динамику, став доступнее для покупателей. Об этом сообщает "ОрелТаймс".

Энергозатраты и сезонность овощей

Рост цен на овощную корзину в Орловской области обусловлен комплексом факторов, связанных с логистикой и поддержкой тепличных хозяйств. Увеличение финансовой нагрузки на производителей напрямую связано с подорожанием электроэнергии и тепловой энергии, которые необходимы для поддержания микроклимата в закрытом грунте в зимний период.

Дополнительным фактором стало удорожание процесса хранения прошлогоднего урожая. Обеспечение сохранности овощей требует регулярного контроля температуры и влажности на складах, что отражается в конечной стоимости продукции на полках магазинов региона.

«Текущая ситуация с ценами на овощи в регионах часто продиктована сугубо техническими факторами производства. Затраты на энергоносители формируют весомую долю себестоимости, особенно в зимние месяцы, когда доля местного закрытого грунта растет. Важно понимать, что хранение урожая требует стабильной логистической цепочки. Когда расходы на эти составляющие растут, они неизбежно перекладываются на конечного потребителя» Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Корректировка цен на яйца

Стоимость яиц в начале 2026 года претерпела изменения после длительного периода низкой доходности для птицефабрик. В предыдущем году производители были вынуждены реализовывать товар по цене, близкой к себестоимости, из-за высокого уровня предложения и заполнения внутренних складов до предельных значений.

Текущий рост цен эксперты склонны рассматривать как вынужденную рыночную корректировку. После избыточного производства в прошлом цикле, нынешние показатели стоимости отражают балансировку спроса и предложения на региональном рынке. Это позволяет предприятиям восстановить операционную эффективность и избежать дефицита в долгосрочной перспективе.

Доступность молочной продукции

В противовес овощному подорожанию, категория молочных продуктов, в частности молоко и сыры, показала тенденцию к снижению цен. Это стало возможным благодаря успешным результатам в животноводческом секторе и общему росту надоев в хозяйствах области.

Стабильное увеличение объемов сырого молока на перерабатывающих предприятиях позволяет снижать издержки на производство производных товаров. Увеличение предложения внутри региона напрямую влияет на ценники, делая базовые молочные продукты более доступными для жителей Орловщины в текущем сезоне.