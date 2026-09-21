В Орловскую область поступила первая партия вакцин против гриппа для иммунизации населения

В Орловскую область поступила первая партия препаратов для иммунизации населения против гриппа. Сейчас медицинские организации региона занимаются приемом и распределением вакцины по своим филиалам. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

Представители ведомства рекомендуют жителям региона заранее связываться с поликлиниками для согласования времени проведения процедуры.

"Чтобы сделать прививку, лучше позвонить в своё медучреждение и уточнить дату", — отметили в областном Управлении Роспотребнадзора.

Параллельно с началом прививочной кампании в области фиксируют рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным местных жителей, текущие формы вируса отличаются нетипичным течением, часто проходя без подъема температуры.

Среди основных симптомов орловцы выделяют сильную боль в горле и выраженную слабость. Врачи призывают население проявлять бдительность к состоянию здоровья и обращаться за помощью при первых признаках недомогания.