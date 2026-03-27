Спикер заксобрания Орловской области Музалевский — депутатам о московской технике: не пойдет в работу — сдадим на лом

В Орловской области разгорелась дискуссия вокруг инициативы по приватизации и обновлению парка спецтехники АО "Дорожная служба". В рамках данной программы планируется передача на баланс предприятия 18 единиц дорожных машин, ранее эксплуатировавшихся в Москве. Профильные ведомства рассматривают данное пополнение как способ расширения производственных мощностей регионального акционерного общества. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

Депутатский корпус выразил обеспокоенность состоянием передаваемого имущества, опираясь на негативный исторический опыт эксплуатации столичного транспорта. Парламентарии задались вопросом экономической целесообразности содержания машин, чей срок службы превышает десятилетие, и уточнили наличие предварительной технической экспертизы.

"Надо провести оценку операционных расходов, чтобы эту технику поставить на рельсы. Надо ТО сделать. Вы экспертизу произвели?", — спросил Руслан Перелыгин.

Представители Управления государственного имущества пояснили, что предлагаемая техника имеет остаточную стоимость около 98 миллионов рублей и приемлемый уровень износа. По словам Светланы Андреевой, проведение обязательной глубокой экспертизы каждого узла потребует дополнительных бюджетных затрат, которые на данный момент не предусмотрены финансовым планом. В свою очередь, депутат Сергей Потёмкин призвал коллег принять подарок без излишнего скептицизма.

Итоговое решение по вопросу было принято председателем заксобрания Леонидом Музалевским, который отметил потенциальную выгоду от реализации активов. Спикер подчеркнул, что даже в случае непригодности машин для эксплуатации, их переработка позволит выручить средства путем сдачи на металлолом. Ранее в регионе уже фиксировались проблемы с использованием столичного транспорта, значительная часть которого оказалась невостребованной или подлежала списанию из-за критического износа.