Корове паспорт, фермеру головная боль: глава Орловской обоасти усомнился в пользе цифровых правил для села
Вопрос цифровой трансформации агропромышленного комплекса стал ключевой темой недавнего заседания правительства Орловской области. Руководитель профильного департамента Евгения Суровцева пояснила, что внедрение современных технологий позволяет повысить прозрачность бизнес-процессов и оптимизировать производственные издержки. В настоящее время регион работает над созданием единого цифрового контура, объединяющего разрозненные IT-решения для местных аграриев. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".
Губернатор Андрей Клычков усомнился в эффективности навязывания жестких цифровых требований мелким фермерским хозяйствам, учитывая дефицит качественного интернета и высокую стоимость оборудования в сельской местности. Глава региона подчеркнул, что чрезмерная регламентация вместо реальной помощи создает дополнительные бюрократические барьеры для малого бизнеса.
«На каждую свинью – паспорт, на каждую корову – паспорт. …хорошо, что не на каждую пчелу», — отметил Клычков.
В ходе обсуждения Клычков акцентировал внимание на том, что поддержка цифровизации необходима прежде всего для крупных сельхозпредприятий, которые уже активно интегрируют свои товары в маркетплейсы. В то же время губернатор настоял на необходимости создания комфортных условий для небольших хозяйств, для которых доступ к глобальной сети остается серьезной проблемой. Суровцева, в свою очередь, представила отчет о текущей ситуации, однако конкретных предложений по упрощению системы для малых форм хозяйствования озвучено не было.
Дополнительным фактором напряжения в аграрном секторе региона стало предстоящее сокращение государственной поддержки на 8% в 2027 году. Согласно данным аграрного комитета облсовета, объем субсидий составит 861 млн рублей, что значительно меньше федеральной помощи, полученной регионом в 2025 году. Таким образом, на фоне снижения финансирования требования о повсеместной цифровизации воспринимаются сельхозпроизводителями как дополнительная финансовая и административная нагрузка.
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