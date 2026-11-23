Вопрос цифровой трансформации агропромышленного комплекса стал ключевой темой недавнего заседания правительства Орловской области. Руководитель профильного департамента Евгения Суровцева пояснила, что внедрение современных технологий позволяет повысить прозрачность бизнес-процессов и оптимизировать производственные издержки. В настоящее время регион работает над созданием единого цифрового контура, объединяющего разрозненные IT-решения для местных аграриев. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

Губернатор Андрей Клычков усомнился в эффективности навязывания жестких цифровых требований мелким фермерским хозяйствам, учитывая дефицит качественного интернета и высокую стоимость оборудования в сельской местности. Глава региона подчеркнул, что чрезмерная регламентация вместо реальной помощи создает дополнительные бюрократические барьеры для малого бизнеса.

«На каждую свинью – паспорт, на каждую корову – паспорт. …хорошо, что не на каждую пчелу», — отметил Клычков.

В ходе обсуждения Клычков акцентировал внимание на том, что поддержка цифровизации необходима прежде всего для крупных сельхозпредприятий, которые уже активно интегрируют свои товары в маркетплейсы. В то же время губернатор настоял на необходимости создания комфортных условий для небольших хозяйств, для которых доступ к глобальной сети остается серьезной проблемой. Суровцева, в свою очередь, представила отчет о текущей ситуации, однако конкретных предложений по упрощению системы для малых форм хозяйствования озвучено не было.

Дополнительным фактором напряжения в аграрном секторе региона стало предстоящее сокращение государственной поддержки на 8% в 2027 году. Согласно данным аграрного комитета облсовета, объем субсидий составит 861 млн рублей, что значительно меньше федеральной помощи, полученной регионом в 2025 году. Таким образом, на фоне снижения финансирования требования о повсеместной цифровизации воспринимаются сельхозпроизводителями как дополнительная финансовая и административная нагрузка.