Чиновникам в Орле резко ограничили привилегии: жесткие лимиты изменили график поездок элиты
Губернатор Орловской области Андрей Клычков пересмотрел правила эксплуатации казенных автомобилей, введя жесткие лимиты на их ежемесячный пробег. Новые нормы затрагивают высокопоставленных управленцев региона, включая членов правительства и руководителей ведомств. Ограничения также формально распространяются на сенаторов и депутатов Госдумы, однако для них фактический потолок использования транспорта не предусмотрен. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".
Для большинства заместителей губернатора, включая кураторов финансов, внутренней политики и АПК, дистанция сокращена ровно вдвое — с 2900 до 1450 километров в месяц. Аналогичный порог установлен для первого замгубернатора Сергея Латынина, чьи поездки ранее вовсе не регламентировались по километражу.
Лимиты для руководителей профильных департаментов и омбудсменов теперь составляют 1250 километров вместо прежних 2500, а главы комитетов облсовета ограничены 900 километрами. При этом в ведомственном разрезе самый большой пробег оставили за департаментом соцзащиты, которому разрешено проезжать до 3700 километров ежемесячно. Стоит отметить, что персональные нормы для самого главы региона и его советников в опубликованном перечне отсутствуют.
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