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Скалистый берег озера
Скалистый берег озера
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 15:35

Лесные массивы Орловщины на грани уничтожения: деятельность аграриев спровоцировала масштабный конфликт

Депутат Орловского областного совета Виктор Макаров обрушился с критикой на аграриев, превращающих лесополосы в свалки древесных отходов. Парламентарий регулярно указывает на проблему захламления лесов гниющими деревьями и кустарниками, которые фермеры выкорчевывают при расчистке своих угодий. Подобные стихийные навалы зафиксированы не только на границах полей, но и в глубине лесных массивов Болховского и Должанского районов. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

На заседании комитета по аграрной политике политик сравнил методы работы недобросовестных собственников с поведением диких зверей. По его словам, тяжелая техника просто сгребает растительность в сторону, формируя гигантские гниющие завалы.

"Как медведи действуют некоторые хозяйственники. Расчищают поля от древесно-кустарниковой растительности и экскаваторами сдвигают это всё в посадки, леса. Трёхметровые валы из деревьев гниют там", — возмутился Виктор Макаров.

Руководитель регионального Управления лесами Александр Насонов подтвердил наличие подобных нарушений, заверив депутатов в принятии необходимых мер. Однако чиновник не предоставил конкретных данных о количестве выписанных штрафов или объеме ликвидированных свалок. Парламентарии намерены продолжить контроль за ситуацией, чтобы остановить превращение лесного фонда в зону складирования сельскохозяйственного мусора.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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