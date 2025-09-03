Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Kevin Payravi is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:19

Орландо Блум меняет Голливуд на Европу: что скрыто за новым паспортом

Орландо Блум заявил о планах получить ирландский паспорт

Актёр Орландо Блум в очередной раз оказался в центре внимания мировой прессы, но теперь причиной обсуждения стала не его кинокарьера, а планы на будущее. Исполнитель культовых ролей в "Пиратах Карибского моря" и "Властелине колец" решил получить ирландский паспорт и временно покинуть Голливуд.

Ирландские корни и новая цель

В интервью радиостанции Virgin Radio артист рассказал, что намерен оформить паспорт Ирландии, поскольку его дед родился в Северной Ирландии. Этот шаг для Блума имеет не только символическое значение: он подчёркивает уважение к своим корням и даёт возможность свободно работать в Европе.

"Я получу ирландский паспорт. Мой дедушка на самом деле родом из Северной Ирландии", — сказал Орландо Блум.

Актёр отметил, что европейский паспорт заметно облегчит его профессиональные задачи, особенно когда речь идёт о длительных съёмках за пределами США.

Работа в Европе и практическая сторона решения

Блум уже сталкивался с бюрократическими сложностями во время съёмок в Чехии. По его словам, оформление многочисленных документов отнимало много времени, тогда как с паспортом ЕС процесс был бы гораздо проще.

"Когда я какое-то время работал в Праге, там было много новых документов, которые было бы проще подписать, имея европейский паспорт", — пояснил актёр.

Таким образом, новый документ для него — это не только эмоциональная связь с семьей, но и удобство для будущих проектов.

Перемены в личной жизни

Желание начать новый этап совпало с важным событием в личной жизни звезды. В июле 2025 года он и певица Кэти Перри объявили о расторжении помолвки. Пара долго считалась одной из самых ярких в Голливуде. Их отношения начались в 2016 году, в 2019-м Орландо сделал предложение на День святого Валентина, а в августе 2020 года у них родилась дочь Дейзи Дав.

Однако спустя годы союз не выдержал испытания временем, и партнёры решили расстаться. Это событие, по мнению поклонников, стало толчком для актёра к переменам.

Новые проекты и свежий взгляд на карьеру

Несмотря на личные переживания, в профессиональной сфере у Блума наступил ответственный момент. В сентябре выходит его новый фильм "Вес победы" — психологический триллер, где он сыграл бывшего ирландского боксёра. Работа над этим образом совпала с решением оформить паспорт Ирландии, что придаёт проекту особую символичность.

