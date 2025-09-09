Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Kevin Payravi is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:57

Даже конец звучит как начало: Орландо Блум удивил признанием после разрыва

Орландо Блум впервые прокомментировал разрыв с Кэти Перри в интервью Today

После девяти лет совместной жизни одна из самых ярких пар Голливуда — Орландо Блум и Кэти Перри — официально поставила точку в своих отношениях. Летом представители знаменитостей подтвердили, что их помолвка расторгнута, и с тех пор тема расставания активно обсуждается в прессе и среди поклонников.

Интервью Орландо Блума

В беседе с телеведущим Крейвом Мелвином на шоу Today британский актер впервые откровенно прокомментировал перемены в личной жизни. Он признался, что испытывает благодарность за все, что связывало его с певицей, и подчеркивает: самое важное для него — это их дочь Дейзи, появившаяся на свет в 2020 году.

"Я в порядке. И благодарен за все. У нас самая красивая дочь. Мы великолепны. Мы будем великолепны. Только любовь", — сказал актер Орландо Блум.

Эти слова поклонники восприняли как подтверждение того, что, несмотря на окончание романтической истории, между бывшими возлюбленными нет вражды.

Девять лет вместе

История отношений пары началась еще в 2016 году. Их роман развивался стремительно: первые совместные выходы на красную дорожку, публикации в соцсетях и признания в интервью сделали их одной из самых обсуждаемых пар Голливуда. В 2019 году актер сделал певице предложение руки и сердца, и фанаты ждали скорой свадьбы.

Однако с самого начала вокруг союза ходили слухи о непростых характерах и разногласиях. СМИ неоднократно писали о расставаниях и примирениях пары. Несмотря на это, рождение дочери в 2020 году стало для них объединяющим событием и новым этапом в жизни.

