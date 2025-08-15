Владельцев Toyota, Kia и Hyundai ждёт непростой выбор — оригинальные детали на исходе

Доля оригинальных автозапчастей для иномарок в России снизилась до 20% — это минимальный показатель за последние три года. Последний раз столь низкий уровень фиксировался в марте 2022 года, когда из-за проблем с логистикой рынок резко изменил структуру поставок. Такие данные привели в маркетплейсе "Автостэлс".

Европейские марки страдают сильнее всего

Член правления Союза автосервисов России Илья Плисов отмечает, что ситуация особенно ощутима для владельцев европейских автомобилей.

"Последние два года доля оригинальных запчастей прибавлялась только за счет официальных поставок для китайских марок", — пояснил эксперт.

По его словам, в сегменте старых автомобилей уже давно лидируют СТМ-компоненты — продукция под собственными торговыми марками дистрибьюторов. С 2022 года их доля выросла до 50%, охватывая практически весь ассортимент.

Что такое СТМ и почему они популярны

СТМ (собственная торговая марка) — это бренд, под которым локальные дистрибьюторы выпускают автозапчасти. Например, у Mazda есть локальный бренд MZD, а у Subaru — Symmetric 4 Parts. Такие детали зачастую дешевле, а их ассортимент позволяет закрыть потребности большинства владельцев.

Какие марки потеряли оригиналы

По данным "Автостэлс", снижение продаж оригинальных деталей коснулось Toyota, Kia, Hyundai, Renault, Nissan, Volkswagen, Chevrolet и Ford.

"Доля оригиналов запчастей для популярных марок продолжит снижаться в ближайшие 1-3 года. Ее рост возможен, но маловероятен", — отметил директор по работе с ключевыми клиентами "Автостэлс" Дмитрий Маркелов.

Он также добавил, что для этого нужно либо полноценное возвращение крупных брендов в Россию с ценами на уровне рынка, либо удешевление оригинальных деталей производителями — что невозможно из-за роста логистических затрат.

Будущее оригинальных деталей

Эксперты сходятся во мнении, что оригинальные запчасти не исчезнут полностью. Однако в будущем они будут ориентированы прежде всего на нишевый сегмент покупателей, готовых платить за бренд и гарантированное качество, несмотря на цену.