Оригинальные запчасти превращаются в дефицит: что ждет автовладельцев в ближайшем будущем

За последние три года российский рынок оригинальных запчастей для иномарок претерпел значительные изменения, которые оказывают существенное влияние на автолюбителей и участников рынка. Продажи оригинальных комплектующих сократились в разы, а их доля на рынке упала до рекордно низких 20 %. Особенно сильно пострадал спрос на запчасти для автомобилей европейских, японских и корейских марок, что свидетельствует о серьезных вызовах, стоящих перед автосервисами и владельцами иномарок.

Владельцы Volkswagen, Renault, Hyundai и других популярных марок все чаще отказываются от приобретения оригинальных запчастей, что приводит к катастрофическому падению спроса. Эксперты, такие как Quto. ru, объясняют это явление двойным ударом. Во-первых, сократился парк новых иномарок, что напрямую влияет на объемы продаж запчастей. Во-вторых, параллельный импорт, который играл важную роль в обеспечении рынка комплектующими, в июле 2025 года рухнул на 65 %, что еще больше усилило дефицит и увеличило стоимость запчастей.

Ценовой фактор: выбор в пользу аналогов

Взлетевшие цены на оригинальные детали стали еще одним фактором, заставляющим автовладельцев искать альтернативные варианты. Высокая стоимость обслуживания и ремонта автомобилей заставляет потребителей переходить на аналоги, которые, как правило, дешевле, но могут уступать в качестве и надежности. Это приводит к снижению спроса на оригинальные запчасти и изменению структуры рынка.

По оценкам экспертов, доля оригинальных запчастей продолжит сокращаться в ближайшие 1-3 года. Восстановление рынка маловероятно, поскольку для этого потребуется либо возвращение международных брендов с конкурентными ценами, либо снижение стоимости запчастей производителями, что затруднительно из-за высоких логистических издержек, связанных с логистикой и санкциями. Это создает неопределенность для автосервисов и владельцев иномарок, вынужденных адаптироваться к новым условиям рынка.

Премиум-сегмент: сохранение спроса

При этом аналитики исключают полное исчезновение оригинальных деталей с российского рынка. Скорее всего, они перейдут в премиум-сегмент, сохранив спрос среди дилеров, владельцев новых автомобилей и премиальных моделей, где клиенты готовы платить за гарантированное качество и надежность. Это означает, что оригинальные запчасти останутся доступными для тех, кто готов платить за них, но их доля на рынке будет значительно меньше.

Снижение спроса на оригинальные запчасти оказывает существенное влияние на деятельность автосервисов. Им приходится переориентироваться на работу с аналогами, расширять ассортимент запчастей и предлагать альтернативные варианты ремонта. Это требует от автосервисов новых подходов к работе, переобучения персонала и поиска новых поставщиков.

Влияние на потребителей: выбор и риски

Для автовладельцев снижение доли оригинальных запчастей означает необходимость более тщательного выбора. При покупке аналогов важно обращать внимание на качество, надежность и совместимость запчастей с автомобилем. Неправильный выбор может привести к ухудшению работы автомобиля, сокращению срока службы и дополнительным расходам на ремонт.

Три интересных факта:

Параллельный импорт — это ввоз товаров без разрешения правообладателя, но при этом не нарушающий законодательство страны-импортера.

Стоимость оригинальных запчастей может составлять до 50% от стоимости нового автомобиля.

Качество аналоговых запчастей может существенно различаться в зависимости от производителя и страны производства.