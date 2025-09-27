Молекулярная магия: РНК научилась создавать белки без рибосом

Белки — фундаментальная основа жизни: они переносят кислород, сокращают мышцы, защищают организм и управляют бесчисленными биохимическими процессами. Их "инструкции" закодированы в РНК, а сборка осуществляется рибосомами. Но миллиарды лет назад, когда ещё не существовало ни ферментов, ни рибосом, возникает главный вопрос: как могли появиться первые белки?

Новое исследование, опубликованное в Nature, предлагает вероятный сценарий. Учёные показали, что РНК могла сама связывать аминокислоты и формировать пептиды — простейшие белки — без участия сложных клеточных механизмов.

РНК и первые белки

Сегодня аминокислоты объединяются в белковые цепи только после активации. Обычно это происходит с помощью ферментов и энергии АТФ, которые создают аминоацил-РНК — форму, пригодную для работы рибосомы.

С 1970-х годов химики пытались воспроизвести этот процесс в условиях, похожих на среду ранней Земли. Однако реакции протекали слабо или образовывали нестабильные соединения.

Новый путь с пантетеином

Группа Мэтью Паунера из Университетского колледжа Лондона обратилась к соединению под названием пантетеин. Оно участвует во многих метаболических реакциях и, вероятно, могло естественно возникать в древних водоёмах.

Добавив пантетеин к аминокислотам, исследователи получили аминоацилтиолы — устойчивые соединения, которые реагировали с РНК.

"Это первый шаг к тому, чтобы позволить молекулам жизненной информации кодировать пептиды", — отметил Паунер.

Одноцепочечная и двухцепочечная РНК

Эксперименты показали, что при взаимодействии с одноцепочечной РНК аминокислоты присоединялись хаотично. Но с двухцепочечной РНК реакция была более организованной и напоминала работу современных ферментов.

"Это весьма впечатляющее достижение. Похоже на химию жизни, хотя и немного отличается", — сказал биохимик Ник Лейн.

От РНК к пептидам

Когда в реакционную смесь добавили сероводород и тиокислоты — вероятные компоненты ранней Земли, — аминокислотные фрагменты начали соединяться в пептиды. Всё это происходило без участия рибосом.

Пока получающиеся цепи случайны и не несут генетически закодированной последовательности, но исследователи отмечают, что РНК проявляла "предпочтение" к определённым аминокислотам.

Сравнение гипотез происхождения жизни

Подход Суть Слабые места RNA world ("мир РНК") РНК одновременно хранит информацию и катализирует реакции Сложность объяснения происхождения белков Metabolism first ("сначала метаболизм") Самоподдерживающиеся химические сети возникли до РНК Не объясняет появление наследственности Новый синтез РНК-пептидов Энергетически богатые соединения связывают аминокислоты с РНК Пока нет управляемого порядка аминокислот

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: искать один "чудесный" процесс возникновения жизни.

Последствие: игнорирование промежуточных сценариев.

Альтернатива: комбинированные механизмы, где РНК и метаболические сети действуют совместно.

А что если…

А что если в ранних экосистемах существовали разные сценарии синтеза пептидов, и лишь самые эффективные комбинации "РНК + аминокислоты" закрепились? Это могло ускорить переход от химии к биологии.

Плюсы и минусы нового подхода

Плюсы Минусы Реалистичные условия, близкие к ранней Земле Пока случайный порядок пептидов Показывает путь от химии к белкам Требует сложных экспериментов Объединяет конкурирующие гипотезы Не объясняет весь механизм до конца

FAQ

Что удалось создать в лаборатории?

Короткие пептиды, образующиеся из аминокислот, связанных с РНК.

Почему это важно?

Это показывает, как могли появиться первые белки без рибосомы и ферментов.

Какие вещества использовались?

Пантетеин, сероводород и тиокислоты — вероятные компоненты ранней Земли.

Мифы и правда

Миф: жизнь началась с готовых белков.

Правда: белки появились позже, возможно, благодаря РНК.

Миф: "мир РНК" полностью исключает другие гипотезы.

Правда: новые исследования объединяют подходы "РНК" и "метаболизм".

Миф: такие эксперименты воспроизводят жизнь.

Правда: они лишь демонстрируют возможные химические пути её зарождения.

3 интересных факта

Пантетеин — компонент коэнзима A, ключевого участника современных метаболических процессов. Пептиды, синтезированные без рибосом, могут быть прототипами древних ферментов. Двухцепочечная РНК ведёт себя гораздо более "организованно", чем одноцепочечная, даже без белковых ферментов.

Исторический контекст

1970-е годы — первые попытки синтеза аминоацил-РНК в "допотопных" условиях.

2000-е годы — возрождение интереса к гипотезе "мира РНК".

2023-2024 годы — работы Паунера и коллег с пантетеином, сероводородом и тиокислотами.