Молекулярная магия: РНК научилась создавать белки без рибосом
Белки — фундаментальная основа жизни: они переносят кислород, сокращают мышцы, защищают организм и управляют бесчисленными биохимическими процессами. Их "инструкции" закодированы в РНК, а сборка осуществляется рибосомами. Но миллиарды лет назад, когда ещё не существовало ни ферментов, ни рибосом, возникает главный вопрос: как могли появиться первые белки?
Новое исследование, опубликованное в Nature, предлагает вероятный сценарий. Учёные показали, что РНК могла сама связывать аминокислоты и формировать пептиды — простейшие белки — без участия сложных клеточных механизмов.
РНК и первые белки
Сегодня аминокислоты объединяются в белковые цепи только после активации. Обычно это происходит с помощью ферментов и энергии АТФ, которые создают аминоацил-РНК — форму, пригодную для работы рибосомы.
С 1970-х годов химики пытались воспроизвести этот процесс в условиях, похожих на среду ранней Земли. Однако реакции протекали слабо или образовывали нестабильные соединения.
Новый путь с пантетеином
Группа Мэтью Паунера из Университетского колледжа Лондона обратилась к соединению под названием пантетеин. Оно участвует во многих метаболических реакциях и, вероятно, могло естественно возникать в древних водоёмах.
Добавив пантетеин к аминокислотам, исследователи получили аминоацилтиолы — устойчивые соединения, которые реагировали с РНК.
"Это первый шаг к тому, чтобы позволить молекулам жизненной информации кодировать пептиды", — отметил Паунер.
Одноцепочечная и двухцепочечная РНК
Эксперименты показали, что при взаимодействии с одноцепочечной РНК аминокислоты присоединялись хаотично. Но с двухцепочечной РНК реакция была более организованной и напоминала работу современных ферментов.
"Это весьма впечатляющее достижение. Похоже на химию жизни, хотя и немного отличается", — сказал биохимик Ник Лейн.
От РНК к пептидам
Когда в реакционную смесь добавили сероводород и тиокислоты — вероятные компоненты ранней Земли, — аминокислотные фрагменты начали соединяться в пептиды. Всё это происходило без участия рибосом.
Пока получающиеся цепи случайны и не несут генетически закодированной последовательности, но исследователи отмечают, что РНК проявляла "предпочтение" к определённым аминокислотам.
Сравнение гипотез происхождения жизни
|Подход
|Суть
|Слабые места
|RNA world ("мир РНК")
|РНК одновременно хранит информацию и катализирует реакции
|Сложность объяснения происхождения белков
|Metabolism first ("сначала метаболизм")
|Самоподдерживающиеся химические сети возникли до РНК
|Не объясняет появление наследственности
|Новый синтез РНК-пептидов
|Энергетически богатые соединения связывают аминокислоты с РНК
|Пока нет управляемого порядка аминокислот
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: искать один "чудесный" процесс возникновения жизни.
-
Последствие: игнорирование промежуточных сценариев.
-
Альтернатива: комбинированные механизмы, где РНК и метаболические сети действуют совместно.
А что если…
А что если в ранних экосистемах существовали разные сценарии синтеза пептидов, и лишь самые эффективные комбинации "РНК + аминокислоты" закрепились? Это могло ускорить переход от химии к биологии.
Плюсы и минусы нового подхода
|Плюсы
|Минусы
|Реалистичные условия, близкие к ранней Земле
|Пока случайный порядок пептидов
|Показывает путь от химии к белкам
|Требует сложных экспериментов
|Объединяет конкурирующие гипотезы
|Не объясняет весь механизм до конца
FAQ
Что удалось создать в лаборатории?
Короткие пептиды, образующиеся из аминокислот, связанных с РНК.
Почему это важно?
Это показывает, как могли появиться первые белки без рибосомы и ферментов.
Какие вещества использовались?
Пантетеин, сероводород и тиокислоты — вероятные компоненты ранней Земли.
Мифы и правда
-
Миф: жизнь началась с готовых белков.
-
Правда: белки появились позже, возможно, благодаря РНК.
-
Миф: "мир РНК" полностью исключает другие гипотезы.
-
Правда: новые исследования объединяют подходы "РНК" и "метаболизм".
-
Миф: такие эксперименты воспроизводят жизнь.
-
Правда: они лишь демонстрируют возможные химические пути её зарождения.
3 интересных факта
-
Пантетеин — компонент коэнзима A, ключевого участника современных метаболических процессов.
-
Пептиды, синтезированные без рибосом, могут быть прототипами древних ферментов.
-
Двухцепочечная РНК ведёт себя гораздо более "организованно", чем одноцепочечная, даже без белковых ферментов.
Исторический контекст
1970-е годы — первые попытки синтеза аминоацил-РНК в "допотопных" условиях.
2000-е годы — возрождение интереса к гипотезе "мира РНК".
2023-2024 годы — работы Паунера и коллег с пантетеином, сероводородом и тиокислотами.
