Химия, которая взорвала представление о зарождении жизни — эксперимент, меняющий всё

Представьте: четыре миллиарда лет назад на Земле спонтанно соединились молекулы, дав начало жизни. И вот, впервые в лаборатории учёные повторили этот процесс. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, проливает свет на тайну происхождения жизни. Что же произошло? Давайте разберёмся шаг за шагом.

Гипотезы о начале всего

Учёные давно спорят о том, как жизнь возникла из "первичного органического бульона". Одна популярная идея — гипотеза "мира РНК", где РНК выступает как самовоспроизводящаяся молекула, способная катализировать реакции. Белки, в свою очередь, не могут самовоспроизводиться без инструкций из нуклеиновых кислот, таких как РНК.

Другая теория — "мир тиоэфиров", где тиоэфиры, богатые углеродом, кислородом, водородом и серой, служили источником энергии для ранних форм жизни. Эти элементы считаются жизненно важными, и тиоэфиры могли предшествовать миру РНК.

Эксперимент: воссоздание условий ранней Земли

Химики из Университетского колледжа Лондона под руководством Джоти Сингха смоделировали условия новорождённой планеты. Они соединили РНК и аминокислоты в воде с нейтральным pH, используя тиоэфир как посредника. Этот высокоэнергетический медиатор помог аминокислотам связаться с РНК, избегая разрушений в воде.

Ранее попытки проваливались: некоторые молекулы реагировали с аминокислотами друг на друга, а не с РНК. Но тиоэфир оказался идеальным — он обеспечил энергию для связи, что стало ключевым прорывом.

Что это значит для науки о жизни?

Этот шаг приближает нас к пониманию, как РНК могла начать контролировать синтез белков. Белки — ключевые молекулы для жизни, и их синтез требует сложной машины, как рибосома. Но на ранней Земле всё было проще.

"Сегодня жизнь использует для синтеза белков невероятно сложную молекулярную машину — рибосому. Этой машине требуются химические инструкции, записанные в матричной РНК, которая переносит последовательность гена из ДНК клетки в рибосому. Затем рибосома, подобно заводскому конвейеру, считывает эту РНК и соединяет аминокислоты одну за другой, создавая белок", — объясняет химик Мэтью Паунер из Университетского колледжа Лондона.

Ученые завершили первую часть этого сложного процесса, используя очень простую химию в воде с нейтральным pH для связывания аминокислот с РНК. Эта химия носит спонтанный, избирательный характер и могла возникнуть на ранней Земле.

Жизнь основана на способности синтезировать белки — ключевые функциональные молекулы жизни. Понимание происхождения синтеза белков имеет основополагающее значение для понимания происхождения жизни. Исследование — большой шаг на пути к этой цели, показывающий, как РНК могла впервые начать контролировать синтез белка.

Объединение теорий и взгляд в будущее

Эксперимент объединяет "мир РНК" и "мир тиоэфиров", показывая, как эти компоненты взаимодействуют. Теперь перед нами следующий вызов: выяснить, будет ли РНК связываться с определёнными аминокислотами, формируя генетический код.

"Наше исследование объединяет две известные теории происхождения жизни — "мир РНК", в которой самореплицирующаяся РНК считается фундаментальной, и "мир тиоэфиров", в котором тиоэфиры рассматриваются как источник энергии для самых ранних форм жизни", — говорит Паунер.

Представьте себе день, когда химики смогут взять простые, небольшие молекулы, состоящие из атомов углерода, азота, водорода, кислорода и серы, и из этих деталей Lego сформировать молекулы, способные к саморепликации. Это станет монументальным шагом на пути к решению вопроса о происхождении жизни.

Исследование приближает нас к этой цели, демонстрируя, как два первичных химических элемента Lego (активированные аминокислоты и РНК) могли построить пептиды — короткие цепочки аминокислот, которые необходимы для жизни.

Мы ещё далеки от полного понимания, но этот эксперимент — важный мост между химией и биологией. Он показывает, как простые молекулы могли эволюционировать в сложные системы. Что ждёт впереди? Возможно, новые открытия, которые перевернут наше представление о жизни.