Происхождение жизни не сходится по времени: взгляд на Марс делает историю тревожно логичной

Жизнь на Земле могла появиться не там, где мы привыкли её искать, — такой сценарий уже не одно десятилетие обсуждают учёные. Идея о "марсианском следе" в происхождении земной биологии снова оказалась в центре внимания после анализа, посвящённого ранней истории Солнечной системы. Об этом сообщает портал vokrugsveta. ru, ссылаясь на работу ирландского исследователя Шона Джордана.

Несмотря на десятилетия экспериментов и теорий, у науки до сих пор нет однозначного ответа, какие именно химические цепочки привели к появлению первых организмов. Поэтому гипотеза о переносе примитивной жизни с Марса на Землю метеоритами продолжает рассматриваться как возможный, пусть и спорный, вариант.

Почему Марс оказался в центре гипотезы

Ключевым аргументом сторонников марсианского сценария остаётся хронология. Марс сформировался около 4,6 миллиарда лет назад, тогда как возраст Земли оценивается примерно в 4,54 миллиарда лет. На раннем этапе обе планеты представляли собой расплавленные тела, однако затем их эволюционные пути разошлись.

Согласно современным представлениям, в первые сотни миллионов лет Марс обладал плотной атмосферой, жидкой водой на поверхности и геотермальной активностью. Эти факторы создавали условия, потенциально благоприятные для возникновения жизни. Земля же пережила катастрофическое событие — столкновение с другим небесным телом около 4,51 миллиарда лет назад, в результате которого образовалась Луна и поверхность планеты снова оказалась полностью расплавленной.

LUCA и проблема нехватки времени

Генетические исследования последнего универсального общего предка всех современных организмов — LUCA — указывают, что он существовал примерно 4,2 миллиарда лет назад. Это означает, что между формированием Луны и появлением сложной биологии прошло менее 300 миллионов лет.

Такой короткий промежуток вызывает сомнения у части исследователей: достаточно ли его для перехода от простой химии к полноценным живым системам? В рамках марсианской гипотезы это противоречие снимается — микроорганизмы могли попасть на Землю уже в готовом виде именно тогда, когда условия на планете стабилизировались.

Почему версия с Марсом вызывает сомнения

Основная трудность этой идеи связана с самим механизмом переноса жизни. Микроорганизмам пришлось бы пережить выброс с поверхности Марса при мощном ударе, многомиллионный полёт в вакууме под воздействием космической радиации, а затем экстремальный вход в атмосферу Земли.

Анализ генома LUCA не выявил у него признаков адаптаций к подобным условиям.

"Сценарий самостоятельного зарождения жизни на Земле выглядит более реалистичным", — отмечает доцент кафедры химии Шон Джордан из Дублинского городского университета.

По его оценке, вероятность успешной миграции и адаптации марсианских организмов остаётся крайне низкой.