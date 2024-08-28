Новый способ продажи наркотиков вызывает смущение: в Мытищах вскрыта квартира, где вещества рассовывали по фаллоимитаторам

В Мытищах следователи обнаружили квартиру с 200 фаллоимитаторами с наркотиками

27 августа в подмосковных Химках сотрудники правоохранительных органов провели обыск в одной из квартир. В ходе обыска было обнаружено около 200 фаллоимитаторов, внутри которых находилось неизвестное вещество.

Согласно информации источника, в квартире на улице 9 Мая проживал 33-летний мужчина, которого задержали вместе с 28-летней женщиной и 27-летним мужчиной. В квартире было обнаружено большое количество секс-игрушек, часть из которых содержала внутри неизвестное вещество.

Кроме того, в квартире нашли весы и около 80 свёртков с неизвестным содержимым, которые были маркированы различными видами изоленты. Правоохранительные органы предположили, что в квартире могут проживать лица, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

По предварительной информации, неизвестное вещество могли помещать внутрь товаров интимного характера с помощью специальных приспособлений и материалов. Задержанные доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Материал из Викисклада/ Gogol's Wives Productions (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)