Новый способ продажи наркотиков вызывает смущение: в Мытищах вскрыта квартира, где вещества рассовывали по фаллоимитаторам

27 августа в подмосковных Химках сотрудники правоохранительных органов провели обыск в одной из квартир. В ходе обыска было обнаружено около 200 фаллоимитаторов, внутри которых находилось неизвестное вещество.
Согласно информации источника, в квартире на улице 9 Мая проживал 33-летний мужчина, которого задержали вместе с 28-летней женщиной и 27-летним мужчиной. В квартире было обнаружено большое количество секс-игрушек, часть из которых содержала внутри неизвестное вещество.
Кроме того, в квартире нашли весы и около 80 свёртков с неизвестным содержимым, которые были маркированы различными видами изоленты. Правоохранительные органы предположили, что в квартире могут проживать лица, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
По предварительной информации, неизвестное вещество могли помещать внутрь товаров интимного характера с помощью специальных приспособлений и материалов. Задержанные доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Фото: Материал из Викисклада/ Gogol's Wives Productions (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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