Организм требует бежать и кричать, а нужно действовать: приёмы спецназа возвращают контроль за минуты

Когда организм требует паники, а ситуация — точных действий, решают не эмоции, а подготовка. Нейропсихолог Клиники восстановительной неврологии Руслан Гимранов объяснил, как бойцы спецназа учатся управлять стрессом и почему их методы работают только при регулярных тренировках. Об этом сообщает "Лента.ру".

Контроль вместо подавления: чему учат силовиков

Специалист подчёркивает: силовики тренируются не "выключать" эмоции усилием воли, а брать стресс под контроль. В своё время Гимранов участвовал в подготовке бойцов спецназа к работе в сложных условиях и отмечает, что устойчивость к психологическим нагрузкам формируется годами. Нагрузку постоянно увеличивают, чтобы человек привык действовать даже тогда, когда времени нет, а физическая усталость достигает предела.

По словам эксперта, основой стрессоустойчивости становятся самоконтроль, способность действовать "на автомате", понимание задачи и своей роли в команде, а также физическая выносливость и устойчивая нервная система. Именно такие качества помогают противостоять высокой психологической и физической нагрузке. И чем лучше отработаны навыки, тем выше вероятность сохранить ясность мышления в критический момент.

Почему "мобилизация организма" не делает супергероем

Гимранов напоминает, что в стрессовой ситуации действительно выделяются гормоны кортизол и норадреналин, которые могут улучшать внимание и концентрацию. Но рассчитывать на чудо не стоит: организм не превращает человека в "сверхвозможного" только из-за всплеска адреналина и гормональных изменений. В реальности решающим остаётся то, насколько человек подготовлен к конкретной задаче.

"В критической ситуации человек никогда не поднимется до уровня своих ожиданий или амбиций. Он всегда опускается до уровня своей подготовки", — отметил нейропсихолог Руслан Гимранов.

Из этого специалист делает практический вывод: если человек живёт в ожидании серьёзного стресса, стоит заранее освоить и отработать навыки, которые можно довести до автоматизма. Именно автоматизм позволяет действовать без внутреннего хаоса, когда времени на размышления уже нет.

Техники спецназа, которые можно освоить в обычной жизни

По словам эксперта, существуют относительно простые приёмы, доступные не только профессионалам. Первый из них — контроль дыхания: замедление вдоха и выдоха помогает успокоить нервную систему и вернуть управление телом. Второй — опора на тело: нужно расслабить мышцы, занять устойчивую позу, встать на обе ноги и зафиксировать взгляд на цели.

Ещё один инструмент — короткие команды, которые человек отдаёт себе мысленно. Такие слова, как "Стой" или "Иди", помогают переключиться с эмоций на действие и структурировать поведение. Однако Гимранов подчёркивает: эти техники работают только тогда, когда заранее отточены тренировками и не воспринимаются как импровизация в момент паники.

Как тренировать стрессоустойчивость без перегрузок

Чтобы развить стрессоустойчивость вне экстремальной профессии, тоже нужны тренировки, но доводить себя до изнеможения не требуется. Эксперт советует заниматься спортом — нагрузка может быть умеренной, но регулярной. Также важно учиться не распылять внимание и следить за дыханием, чтобы не "срываться" в стрессовую воронку.

Гимранов рекомендует создавать контролируемые, слегка некомфортные ситуации, которые в целом полезны. В качестве примера он приводит контрастный душ. Такой подход позволяет адаптировать нервную систему к напряжению без разрушительных последствий и постепенно расширять пределы устойчивости.

Восстановление — ключевой элемент защиты психики

Эксперт подчёркивает: стрессоустойчивость — не врождённая черта характера. Её формируют через систему тренировок, но обязательным условием остаётся восстановление. Именно отсутствие восстановления, а не сам по себе стресс, может стать тем фактором, который ломает человека даже при небольших нагрузках.

После стрессовой ситуации Гимранов советует уделить внимание сну — не меньше 7-8 часов и желательно в одно и то же время. Полезна и лёгкая физическая нагрузка: зарядка или занятия с не слишком тяжёлыми гантелями без перенапряжения. Также специалист рекомендует избегать стимуляторов, способных взбудоражить нервную систему: чая, кофе, сигарет, алкоголя, бесконечного скроллинга новостей и соцсетей.

Когда нужна помощь специалистов

Отдельно подчёркивается важность поддержки со стороны близких. Разговор с друзьями или семьёй помогает снять эмоциональное напряжение и не оставаться в одиночку с переживаниями. Как отмечается в материале, в МЧС напоминают: если стресс не отступает, стоит обратиться за психологической помощью.

Таким образом, спецназовская модель поведения держится не на подавлении эмоций, а на тренировке контроля и последующем восстановлении. Эти принципы, по словам эксперта, применимы и в обычной жизни — если подходить к ним системно и без иллюзий о "героической мобилизации" организма.