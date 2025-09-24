Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
отпуск
отпуск
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:03

Организм протестует против чемоданов: простые правила помогут пережить стресс от смены поясов и еды

Эксперт Давлекамова рекомендовала функциональный хлеб и кисломолочные продукты для восстановления организма

Возвращение из отпуска часто сопровождается не только рабочими заботами, но и стрессом для организма. Смена климата, часовых поясов, воды и пищи нередко приводит к сбоям в работе внутренних систем. Чтобы быстрее восстановиться, важно правильно выстроить питание, питьевой режим и режим сна.

Эксперты отмечают: первые несколько дней после возвращения — ключевые. В этот период закладывается основа для того, насколько легко пройдёт адаптация.

Основные факторы акклиматизации

  1. Смена климата и температуры - из жаркой страны возвращение в прохладную погоду или наоборот становится шоком для организма.

  2. Разница во времени - чем больше часовых поясов пройдено, тем сильнее сбивается биоритм.

  3. Изменение рациона - непривычная еда и вода часто вызывают проблемы с пищеварением.

  4. Нагрузки и перелёты - длительные путешествия истощают силы и обезвоживают организм.

Что советуют специалисты

Руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова подчёркивает: сбалансированное питание и поддержка организма нутриентами — основа быстрой адаптации.

"Некоторые продукты способствуют нормализации сна. Это индейка, курица, творог, сыр, орехи и бобовые", — сказала Давлекамова.

Она рекомендует включать в рацион функциональный хлеб, обогащённый витаминами и минералами.

Также важно уделить внимание питьевому режиму. Длительные перелёты и жаркий климат приводят к обезвоживанию, и восполнять потери жидкости нужно не только водой, но и напитками с витамином С, например лимонадом.

Для восстановления пищеварения подойдут кисломолочные продукты без сахара, натуральные йогурты, кефир и даже квашеная капуста. От тяжёлой жирной пищи, избытка сладкого и алкоголя в этот период лучше отказаться.

Сравнение полезных и нежелательных продуктов

Полезные продукты Почему помогают Чего стоит избегать
Индейка, курица Нормализуют сон, белок Жирное мясо
Творог, сыр, орехи, бобовые Успокаивающее действие, кальций и магний Сладости, торты
Функциональный хлеб Дополнительные витамины Белый хлеб, выпечка
Йогурты без добавок, кефир Восстанавливают микрофлору Алкоголь
Лимонад с витамином С Поддержка иммунитета Газированные напитки с сахаром

Советы шаг за шагом

  1. За 2-3 дня до конца отпуска начните вставать и ложиться по "домашнему" времени.

  2. В первые дни после возвращения не перегружайте организм тяжёлой едой и физической активностью.

  3. Пейте достаточно жидкости, лучше всего воду и напитки с витамином С.

  4. Включайте в рацион лёгкие белковые продукты и кисломолочные напитки.

  5. Сведите к минимуму кофе и алкоголь — они обезвоживают.

  6. Организуйте щадящий режим работы и сна, дайте телу время на адаптацию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: резко возвращаться к прежнему графику сна.
    Последствие: бессонница и дневная усталость.
    Альтернатива: постепенно сдвигайте время отхода ко сну ещё до возвращения.

  • Ошибка: обильный ужин в первый день дома.
    Последствие: перегрузка желудка, плохой сон.
    Альтернатива: лёгкий ужин из рыбы, овощей и йогурта.

  • Ошибка: восполнять силы алкоголем.
    Последствие: обезвоживание и дополнительный стресс для печени.
    Альтернатива: травяной чай или лимонная вода.

А что если акклиматизация затянулась?

Обычно организм приходит в норму за 3-5 дней. Но если слабость, проблемы со сном и пищеварением сохраняются дольше недели, стоит обратиться к врачу. В некоторых случаях акклиматизация может обострять хронические заболевания, требующие внимания специалиста.

Плюсы и минусы плавной адаптации

Плюсы Минусы
Мягкий переход снижает стресс Требует планирования отпуска
Улучшается сон и самочувствие Не всегда возможно при плотном графике
Снижается риск сбоев пищеварения Может занять несколько дней

FAQ

Сколько длится акклиматизация после отпуска?
В среднем 3-7 дней, но зависит от расстояния, климата и индивидуальных особенностей.

Как быстрее восстановить сон?
Ужинать лёгкими белковыми продуктами, избегать кофеина вечером, соблюдать режим сна.

Стоит ли принимать витамины?
Да, особенно витамин С и магний, они помогают организму адаптироваться и поддерживают иммунитет.

Мифы и правда

  • Миф: акклиматизация — это только про смену часовых поясов.
    Правда: влияет и смена климата, воды, рациона.

  • Миф: лучший способ справиться — хорошо выспаться один раз.
    Правда: сон должен восстанавливаться постепенно и регулярно.

  • Миф: алкоголь помогает расслабиться после дороги.
    Правда: он лишь усугубляет обезвоживание и нарушает сон.

Исторический контекст

Термин "акклиматизация" появился в XIX веке, когда путешественники и колонизаторы стали сталкиваться с трудностями адаптации при смене климата. Первоначально это касалось растений и животных, которых пытались переселять в новые регионы. Позже слово закрепилось и за человеком. Сегодня под акклиматизацией понимают комплекс реакций организма на новые условия, от жары и холода до биоритмов.

Три интересных факта

  1. На акклиматизацию у профессиональных спортсменов уходит до двух недель — поэтому они приезжают на сборы заранее.

  2. Перелёт на восток переносится тяжелее, чем на запад, так как биоритм легче "удлинять", чем "сокращать".

  3. Женщины в среднем легче переносят смену климата, чем мужчины, благодаря более гибкой гормональной регуляции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гастроэнтеролог Пехотина предупредила о риске язвы при длительном приёме нестероидных противовоспалительных препаратов сегодня в 7:07

Сода играет в обманку: чем опасно самолечение язвы народными средствами и привычками

Большинство случаев язвы желудка связано с Helicobacter pylori. Какие ещё факторы играют роль и почему наследственность тоже имеет значение.

Читать полностью » Врач Анна Коробкина: анорексия может привести к почечной недостаточности сегодня в 6:06

Не только психика: врачи назвали скрытую смертельную опасность анорексии

Врач предупредила, что тяжёлый дефицит белка при анорексии приводит к повреждению почек и может вызвать почечную недостаточность.

Читать полностью » Специалисты рекомендовали ортопедические подушки для снижения нагрузки на поясницу во сне сегодня в 6:06

Обезболивающая таблетка играет в прятки: почему скрытая боль возвращается с осложнениями

Боль в пояснице может возникнуть в любом возрасте. Как правильно действовать при остром приступе, чего избегать и когда обращаться к врачу.

Читать полностью » Врач Алина Мустакимова: обследование перед сезоном простуд помогает укрепить иммунитет сегодня в 5:02

Иммунитет сдает позиции: врачи рассказали, как защититься ещё до болезни

Врач объяснила, зачем проходить обследование перед сезоном простуд и какие анализы помогают укрепить иммунитет.

Читать полностью » Врач Кондрахин: парацетамол остаётся самым безопасным средством при боли и температуре сегодня в 4:18

От температуры до скандала: вокруг парацетамола вспыхнула новая дискуссия

Врач объяснил, почему заявления о связи парацетамола с аутизмом не имеют научных оснований и чем препарат остаётся незаменимым в медицине.

Читать полностью » Терапевт Чернышова: перепады температур снижают иммунитет и повышают риск простуды сегодня в 3:15

Погода играет в лотерею с организмом: как пережить резкие перепады без болезней

Врач напомнила, что перепады температур ослабляют организм. Как правильно одеваться и что ещё поможет не заболеть при резкой смене погоды?

Читать полностью » Доцент Пироговского университета Минкина: сифилис редко, но может передаваться через поцелуи сегодня в 2:12

Поцелуй может подарить не только нежность: болезни, которые передаются через слюну

Врачи предупреждают: поцелуи могут быть источником не только радости, но и вирусных инфекций — от герпеса до "поцелуйной болезни".

Читать полностью » Хирург Марк Гадзиян: отказ от алкоголя улучшил сон и снизил тревожность сегодня в 1:17

Алкоголь не прощает даже малых доз: врач убедился на собственном опыте

Врач-хирург отказался от алкоголя и поделился итогами эксперимента: сон, вес, настроение и даже увлечения изменились.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

На Чукотке черешню и вишню укрывают лапником и агроволокном для защиты от морозов
Наука

Зоолог Николь Хьюз доказала, что кошки едят траву для выведения шерсти из желудка
Технологии

Минцифры сообщило о запуске функции QR-паспорта в сервисе "ГосДоки"
Культура и шоу-бизнес

Итальянская актриса Клаудия Кардинале умерла во Франции в возрасте 87 лет
Красота и здоровье

Перепады температуры и влажность провоцируют обострение хронических болезней
Спорт и фитнес

Врач Аржаков: отсроченная мышечная боль связана с микротравмами и воспалением волокон
Авто и мото

Mash сообщил о возможной остановке производства Lada Aura — АвтоВАЗ опроверг
Дом

Эксперты рассказали, как выбрать термос для прогулок и работы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet