Секреты дизайнеров, как правильно организовать пространство на кухне

Как правильно организовать пространство на кухне
Самый удобный способ хранения — герметичные контейнеры. Они помогут освободить место на кухне и расставить все вещи по своим местам. Для удобства вы можете маркировать контейнеры, чтобы их было легче найти.
Также важно правильно организовать хранение в холодильнике. Это сделает пространство менее тесным. Используйте прозрачные контейнеры с наклейками для хранения продуктов в холодильнике. Вы можете написать срок годности и дату, когда вы кладете продукты в контейнер.
Таким образом, вы сможете увидеть, что нужно использовать в первую очередь, а что выбросить в мусорное ведро.
Правильное хранение продуктов поможет сохранить ваши ящики в чистоте, а фрукты и овощи свежими.
Еще важно правильно расставить мебель, чтобы можно было готовить и комфортно находиться на кухне. Например, столешница должна быть правильной высоты и на ней должно быть достаточно полок и ящиков для хранения тарелок, столовых приборов, ножей и кухонной техники.
Используйте подвесные способы хранения ножей. Для специй нужно сухое и темное место. Ножи, столовые приборы и тарелки должны быть в пределах легкой досягаемости.
Фото: unsplash.com/NeONBRAND (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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