Секреты дизайнеров, как правильно организовать пространство на кухне

Как правильно организовать пространство на кухне

Самый удобный способ хранения — герметичные контейнеры. Они помогут освободить место на кухне и расставить все вещи по своим местам. Для удобства вы можете маркировать контейнеры, чтобы их было легче найти.

Также важно правильно организовать хранение в холодильнике. Это сделает пространство менее тесным. Используйте прозрачные контейнеры с наклейками для хранения продуктов в холодильнике. Вы можете написать срок годности и дату, когда вы кладете продукты в контейнер.

Таким образом, вы сможете увидеть, что нужно использовать в первую очередь, а что выбросить в мусорное ведро.

Правильное хранение продуктов поможет сохранить ваши ящики в чистоте, а фрукты и овощи свежими.

Еще важно правильно расставить мебель, чтобы можно было готовить и комфортно находиться на кухне. Например, столешница должна быть правильной высоты и на ней должно быть достаточно полок и ящиков для хранения тарелок, столовых приборов, ножей и кухонной техники.

Используйте подвесные способы хранения ножей. Для специй нужно сухое и темное место. Ножи, столовые приборы и тарелки должны быть в пределах легкой досягаемости.

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