Александр Александров Опубликована сегодня в 13:24

Гараж как второй балкон: как организовать хранение без лишних затрат

Как организовать хранение в гараже: советы по выбору покрытия и системе хранения

Гараж — это не просто место для машины. Он может стать отличным хранилищем для всего того, что не помещается в квартире или занимает лишнее место. Велосипеды, сноуборды, стремянки и другие «необходимые, но не всегда используемые вещи» могут найти своё место в гараже, освободив пространство в доме. Главное — правильно организовать пространство и подобрать нужные материалы. В этой статье мы поделимся несколькими советами, как обустроить гараж с максимальной пользой.

Преобразуем гараж: от хаоса к порядку

Многие из нас используют гараж как место для хранения всего, что не подходит для квартиры. Однако, если подойти к организации пространства с умом, можно значительно повысить его функциональность и удобство.

1. Напольное покрытие

Одним из ключевых элементов, влияющих на функциональность гаража, является выбор напольного покрытия. Вместо традиционного бетона можно использовать более современные и практичные материалы.

  • ПВХ плитка — отличная альтернатива бетонному покрытию. Она устойчива к химическим воздействиям и высокой температуре, что делает её идеальной для гаражей. Также она легко моется и проста в укладке.
  • Резиновое покрытие — модульное резиновое покрытие укладывается прямо на бетон, асфальт или даже на грунт. Это решение идеально подходит для гаражей, так как оно снижает уровень шума и служит дополнительной изоляцией от влаги.

2. Обработка стен

Перед тем как приступить к отделке стен, важно продумать, как будет организовано хранение в гараже. Разные отделочные материалы помогут не только украсить пространство, но и улучшить функциональность.

  • Пробковое покрытие идеально подходит для экодизайна, так как оно устойчиво к воздействию влаги и гниению. Но важно помнить, что пробка довольно чувствительна к механическим повреждениям.
  • Фанера — это отличный и недорогой вариант отделки стен, который поддаётся любому виду покраски, а также устойчива к повреждениям.
  • Красивая вагонка — если вы хотите сделать гараж уютным, можно использовать этот материал. Вагонка придаст помещению классический вид и поможет в утеплении. Однако стоит помнить, что вагонка требует регулярного ухода.
  • Деревянные перголы — если вы хотите добавить стильности, комбинируйте дерево с металлическими крючками и полками для организации пространства. Это придаст гаражу современный и самодостаточный вид.

3. Организация хранения

Теперь, когда стены и полы готовы, пора думать о системе хранения. Не забывайте, что даже в гараже необходимо использовать пространство рационально.

  • Полки и стеллажи: Используйте подвесные полки или многосекционные стеллажи для хранения инструментов, спортивного инвентаря и других предметов. Например, стеллажи из оцинкованной стали от ИКЕА стоят от 499 рублей и идеально подойдут для простого хранения.
  • Выдвижные ящики и корзины — отличный способ хранить мелкие вещи, которые всегда должны быть под рукой, но не должны быть в открытом доступе.

4. Хранение сезонных вещей

Для сезонных вещей, которые используются не так часто, важно выделить отдельные зоны.

  • Крепкие полки на уровне верхней части стены или антресоли идеально подойдут для хранения велосипедов, сноубордов и других громоздких предметов. Эти вещи занимают много места, но если их правильно разместить, они не будут мешать в повседневной жизни.
  • Вакуумные пакеты могут стать отличным решением для хранения сезонной одежды, особенно в ограниченных пространствах. Они позволяют уменьшить объём одежды в несколько раз, экономя место.

5. Важность вентиляции и освещения

Гараж должен быть не только удобным, но и безопасным местом для хранения вещей. Не забывайте об освещении и вентиляции.

  • Освещение: Установите точечные светильники или люминесцентные лампы, чтобы обеспечить равномерное освещение всего пространства. Это также поможет вам не потерять из виду важные вещи и улучшит общую видимость.

  • Вентиляция: Важно организовать вентиляцию, чтобы избежать появления неприятных запахов и повышенной влажности, которая может повлиять на состояние вещей. Если в гараже нет окон, можно установить вытяжку или вентиляционные решётки.

Заключение

Гараж — это не только место для хранения автомобиля, но и пространство, которое можно использовать для удобного и практичного хранения множества вещей. Правильный выбор отделки, организация пространства и умное использование вертикальных и горизонтальных поверхностей помогут вам создать уютное и функциональное место для хранения.

