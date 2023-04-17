На территории Судана продолжаются боевые действия, вызванные конфликтом между ВС республики и Силами быстрого реагирования (созданы на базе ополченцев "Джанджавид"). В связи с этим международные организации ООН, Африканский союз (АС) и Межправительственная организация по развитию (ИГАД) призвали стороны конфликта в Судане соблюдать гуманитарную паузу на фоне продолжающихся боестолкновений в государстве.

"[Участники] трехстороннего механизма, состоящего из АС, ИГАД и ООН, вновь подчеркивают важность гуманитарной паузы, которая не была полностью соблюдена вчера, и призывают руководство как Вооруженных сил Судана, так и сил быстрого реагирования придерживаться этого сегодня"

Отмечается, что только армия Судана и силы быстрого реагирования могут обеспечить соблюдение гуманитарной паузы и гарантировать защиту гражданских лиц.

Напомним, ранее, 16 апреля, армия Судана согласилась с предложением ООН открывать гуманитарные коридоры ежедневно на три часа. Спецназ в свою очередь заявил, что готов соблюдать ежедневную гуманитарную паузу в течение четырех часов. Однако в реальности обещания выполнены не были.