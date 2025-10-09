Где живёт настоящая еда: деревенские рынки против супермаркетов

На полках магазинов всё чаще появляются товары с пометками "ЭКО", "BIO" и "ORGANIC". Но действительно ли они безопасны, и где искать настоящие продукты без ГМО? Ответы на эти вопросы дала врач-диетолог Наталья Мизинова, подчеркнув, что доверять нужно не ярким надписям, а источнику происхождения и репутации продавца.

Что скрывается за пометкой "без ГМО"

Современные потребители всё чаще задумываются о составе продуктов. Маркировка "без ГМО" стала знаком качества, но не всегда подтверждает отсутствие модифицированных ингредиентов. Эксперты советуют проверять не только этикетку, но и производителя — от этого напрямую зависит подлинность информации.

"Конечно, я за органические продукты, если мы уверены в том, что ярлычок на упаковке соответствует действительности", — отметила врач-диетолог Наталья Мизинова.

По её словам, подлинность часто можно проверить по сертификации или QR-коду, указанному на упаковке. Настоящие производители не скрывают данные о происхождении продукции.

Где искать натуральные продукты

Диетолог убеждена: качественные продукты проще найти в деревнях или на фермерских рынках, где сохранились традиционные методы выращивания без химии.

"На вопрос, где найти качественные продукты, я бы ответила — в деревне, потому что именно там ещё сохранилось ручное земледелие. Люди, выращивая для себя, конечно же, не будут удобрять химией", — пояснила Мизинова.

Однако не всем доступен "деревенский" вариант, поэтому специалист советует обращать внимание и на крупные торговые сети. Такие магазины чаще работают с сертифицированными поставщиками и несут ответственность за контроль качества.

Сравнение: где безопаснее покупать продукты