Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рыбная мука удобрение
Рыбная мука удобрение
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:13

Удобрение на полгода вперёд: рыбная мука скрывает неожиданный секрет плодородия

Рыбная мука как органическое удобрение: плюсы, минусы и нормы внесения

Рыбная мука всё чаще становится выбором тех, кто предпочитает органику традиционной "химии". Это удобрение действует мягко, но результативно, улучшает структуру почвы, снабжает её ценными элементами и повышает урожайность. При этом эффект сохраняется длительное время, что позволяет вносить средство всего один раз за сезон.

Как производят рыбную муку

В основу удобрения идут отходы рыбной промышленности: чешуя, кости, хрящи, внутренности, иногда остатки морских животных и ракообразных. Сырьё сушат, обеззараживают и измельчают до порошкообразного состояния. Если используется в основном мякоть, продукт получается богатым азотом, а при переработке костей и чешуи увеличивается доля фосфора.

Чем полезна рыбная мука

Главная ценность — богатый состав. В продукте содержится до 65-70% белка, 5-12% жиров, а также кальций, фосфор, магний, калий, йод, азот и витамины.

Такой комплекс даёт растениям множество преимуществ:

  • Улучшается структура почвы, она становится рыхлой и насыщенной гумусом.
  • Активизируется работа полезных микроорганизмов.
  • Снижается кислотность грунта.
  • Укрепляется корневая система и ускоряется рост побегов.
  • Растения формируют больше завязей, плоды становятся крупнее и вкуснее.

Особенность рыбной муки — её пролонгированное действие. Вещества высвобождаются постепенно, и растения усваивают их в течение 5-8 месяцев.

Минусы и ограничения

Как и у любого средства, у рыбной муки есть слабые стороны. Запах может привлекать грызунов, поэтому лучше вносить её в пасмурную погоду или вечером, сразу заделывая в почву. Второй минус — ограниченный срок хранения: после вскрытия упаковки продукт начинает окисляться и терять свойства. Также важно не переборщить с дозировкой: избыток азота провоцирует грибковые болезни.

Способы применения

  1. Под перекопку. Вносят весной или осенью из расчёта 100-150 г на 1 кв. м. После равномерного распределения удобрение заглубляют на 10-15 см и при необходимости поливают.
  2. При посадке. Рыбную муку добавляют в лунки, перемешивая с землёй, чтобы гранулы не касались корней. Важно помнить, что с известковыми удобрениями её совмещать нельзя.
  3. Во время вегетации. Можно использовать как сухую подкормку или приготовить настой для полива и опрыскивания.

Нормы внесения

  • Картофель — 100-150 г/кв. м.
  • Томаты, перцы, баклажаны — 10-15 г в лунку.
  • Ягодные кустарники — 50-60 г при посадке, 100 г/кв. м при подкормке.
  • Плодовые деревья — 70-80 г при посадке, 150-200 г/кв. м для взрослых.
  • Овощи и зелень — около 100 г/кв. м.
  • Комнатные растения — 10-15 г на горшок или настой (1 ст. ложка на 10 л воды).

На тяжёлых суглинках рыбную муку лучше сочетать с компостом или перегноем, чтобы ускорить процесс разложения.

Частые ошибки

  • Передозировка, которая может вызвать болезни у растений.
  • Применение испорченного продукта с запахом гнили.
  • Отсутствие полива после внесения.
  • Неправильные сроки — позднее внесение стимулирует рост зелёной массы перед зимой.

Рыбная мука сочетает органическую чистоту и высокую эффективность. При правильном применении она улучшает почву, укрепляет растения и способствует получению щедрого урожая без лишней химии.

Три интересных факта

  1. В Японии рыбную муку применяют в садоводстве уже более 200 лет, особенно для выращивания риса.
  2. В Европе продукт долгое время считался лишь кормовой добавкой для животных, а в сельском хозяйстве его массово начали использовать лишь в XX веке.
  3. Рыбная мука содержит натуральный коллаген, который положительно влияет на структуру почвы и активность микроорганизмов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Опилки используют как мульчу, удобрение и утеплитель растений сегодня в 13:17

Тля не умирает с морозами: скрытая угроза для садоводов Ярославской области

Жители Ярославской области делятся секретами, как избавиться от тли перед зимой. Осенний подход помогает встретить весну с чистым и здоровым садом.

Читать полностью » Правильное использование кофейной гущи в саду: мифы и реальность сегодня в 13:01

Японский секрет: что добавляют в почву вместо кофейной гущи, чтобы спасти растения

Кофейная гуща — небезопасное удобрение: её кофеин и кислотность могут погубить базилик, свёклу и молодые ростки. Узнайте, как правильно компостировать отходы и спасти урожай от «кофейного яда».

Читать полностью » Опилки используют как мульчу, удобрение и утеплитель растений сегодня в 12:16

Овощи хранятся месяцами без гнили — всё дело в этой правильной засыпке

Опилки кажутся отходами, но в умелых руках они становятся ценным ресурсом. Узнайте, какие необычные задачи помогает решать этот простой материал.

Читать полностью » Когда и как правильно обрезать розы осенью — советы садоводов сегодня в 12:01

Южный секрет: почему в некоторых регионах розы обрезают иначе — нюансы климата

Осенняя обрезка роз может навредить кустам, если провести её неправильно. Узнайте, как избежать ошибок, когда делать лёгкую санитарную обрезку и какие есть нюансы для разных регионов. Советы по защите растений от морозов и подготовке к пышному цветению.

Читать полностью » Осенняя посадка тюльпанов и нарциссов проводится за 6–8 недель до морозов сегодня в 11:11

Хотели море тюльпанов — получили болото: типичная ошибка садоводов

Узнайте, какие ошибки чаще всего совершают садоводы при посадке луковичных осенью, и как их избежать, чтобы весной наслаждаться пышным цветением.

Читать полностью » Новые критерии неиспользования земельных участков: изменения с 1 сентября 2025 года сегодня в 11:01

Срочно проверьте свои сотки: два новых условия, которые могут лишить вас земли через суд — подробности

С 1 сентября 2025 года в РФ ужесточаются правила использования земельных участков. За сорняки выше 1 метра, отсутствие построек и загрязнение грозит предписанием, судом и изъятием земли. Срок освоения для ИЖС — 7 лет.

Читать полностью » Листовой перегной улучшает структуру почвы и удерживает влагу сегодня в 10:02

Опавшие листья — это не мусор, а золото для грядок: как превратить их в сокровище

Опавшая листва может стать не обузой, а ценным ресурсом. Узнайте, как за несколько месяцев превратить её в полезный компост для огорода.

Читать полностью » Как подготовить ягодные кустарники к зиме: пошаговая инструкция от агрономов сегодня в 10:01

Кладовая витаминов под снегом: что добавить в землю, чтобы ягоды в следующем году стали крупнее в 2 раза

Рассказываем, как подготовить смородину и малину к зиме: правильная обрезка старых побегов, обработка бордосской жидкостью, внесение фосфорно-калийных удобрений. Секреты пригибания кустов и защиты от морозов.

Читать полностью »

Новости
Еда

По рецепту куриные крылышки в кляре жарятся до золотистой корочки
Красота и здоровье

Офтальмолог Роман Рыбчич назвал главные проблемы со зрением у детей
Дом

Как использовать освещение для зонирования пространства квартиры-студии
Туризм

Горшечные блюда стали кулинарным символом региона Каппадокия
Туризм

В Тбилиси туристам рекомендуют посещать тихие улицы Старого города и Ботанический сад
Питомцы

Рыба-попугай достигает максимального размера в домашних аквариумах, по данным аквариумистов
Питомцы

Как снимать морскую свинку на смартфон: советы зоологов
Культура и шоу-бизнес

Вин Дизель вернётся к роли Колдера в продолжении "Последнего охотника на ведьм"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet